Bronca en el debate de València sobre la dana: Mazón "de copeo mientras la gente moría" y Sánchez de "celebración en la India"

València no reabrirá la comisión de investigación de la dana. El equipo de Gobierno municipal no ha atendido la moción presentada en el pleno por el Grupo Socialista, que solo ha servido para alimentar un cruce de reproches en los que la portavoz de Compromís ha recriminado que Mazón estuviera "de copeo mientras la gente se moría" y el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que Pedro Sánchez estaba de "celebración en la India".

La primera comisión de investigación en el Ayuntamiento de València ya fue muy conflictiva. El equipo de Gobierno dejó fuera de la terna de comparecientes, entre otras, a las asociaciones de víctimas, y eso hizo que la oposición boicoteara su celebración. Pero ahora, tras la comparecencia de la alcaldesa, María Jose Catalá, en los juzgados y en la comisión del Congreso, y después de que se conocieran algunas declaraciones de concejales como Jesús Carbonell pidiendo el nivel de emergencia 3, la oposición cree que hay nuevos elementos sobre la mesa que habría que investigar.

Por eso, el Grupo Socialista ha presentado una moción al pleno para reabrir la comisión. "¿Cómo es posible que los únicos que salieron contentos de la comisión de investigación fuera los investigados", se ha preguntado el concejal del PSPV Javier Mateo. "Aquella comisión acabó con 60 recomendaciones, pero sin aclarar que pasó esos días y sin escuchar a las entidades afectadas, como las víctimas de la dana. Por eso venimos a pedir que se investigue de verdad; saber qué información había y qué decisiones se tomaron aquel día".

Según Mateo, por ejemplo, los bomberos no participaron en el Cecopi, luego es necesario saber "quien tomó esa decisión". "Igual la señora alcaldesa o el concejal de bomberos saben algo". "¿Por qué no se movilizó a la Policía de València allá donde los necesitaran?, se pregunta también el concejal socialista, quien considera imprescindible "aclarar los mensajes internos de este gobierno para conocer si durante la emergencia actuó con la diligencia exigible". "El tono de algunos de ellos fue, cuanto menos, desafortunado y deberían pedir disculpas a los aquí presentes".

Mateo ha recordado que "la verdad no caduca" y exige que se den respuestas a la sociedad valenciana. "Por dignidad voten a favor", ha pedido.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha empezado su intervención intuyendo que la moción no saldría adelante. Tras citar los 20 años que ahora se cumplen del accidente del metro, en el que murieron 43 personas, ha recordado que "el PP tiene un largo historial de tapar estas catástrofes". "Ahora saldrá el señor Caballero (portavoz del PP) y dirá que ya se hizo esa comisión, pero ¿escucharon a las víctimas, a los bomberos? Solo atienden esa premisa de la alcaldesa de mirar hacia adelante, pero no miran atrás, a las responsabilidades", ha lamentado Robles.

La portavoz de Compromís cree, en cualquier caso, que "con la perseverancia se pueden conseguir respuestas. Y estas asociaciones han demostrado que se puede llegar a la verdad. Ha pasado con el metro y esta vez es más flagrante", ha dicho. Entre otras cosas, Robles quiere saber "por qué los bomberos no estuvieron en el Cecopi, por qué no dejaron a la policía ir a otros sitios. Hemos sabido ahora que el señor Carbonell pedía el nivel 3 porque estaban desbordados. Hace falta una comisión rigurosa. Tenían a los bomberos y a la policía secuestrados", asegura.

Pregunten al Gobierno de España

Frente a estas acusaciones directas, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha respondido que "si de verdad estuvieran preocupados por la dana, pedirían al Gobierno de España que invirtiera en emergencias", un Gobierno que se ha comportado como ningún otro gobierno de Europa lo hubiera hecho, afirma. A su juicio, el gobierno de España se ha desentendido de la reconstrucción. "No se entiende que no haya un plan de emergencias. Nadie entiende que cada uno tenga que reconstruir con sus medios. ¿Ustedes entienden que el Gobierno se haya desentendido de la reconstrucción", ha preguntado el portavoz del PP, que también ha preguntado a la oposición por qué no piden esta comisión en aquellos municipios donde gobierna el PSOE.

"Porque estamos en València y con concejales del Ayuntamiento de València", ha respondido Javier Mateo. "Aquí le preguntamos lo que ha hecho usted. Pero no puede defenderse. Y lo más doloroso es que si hay otra emergencia estarán los mismos al frente de la emergencia". Mateo ha recordado que hay información nueva para reabrir la investigación. "Si lo han hecho tan bien, la abren, participan las víctimas, a las que le pusieron la mordaza y por eso no fuimos, y se sabrá la verdad".

A medida que avanzaba el debate, las alocuciones han ido subiendo de tono. A las palabras de Caballero sobre lo que habrían hecho otros gobierno de Europa Papi Robles ha planteado: "¿Sabe lo que no pasa en otros países, que el presidente esté de copeo mientras la gente se muere. Y tampoco pasa que los suyos le estén riendo las gracias. Y no pasa que a un indecente como Mazón se le mantenga el puesto para salvarle el culo". Y refiriéndose directamente al portavoz popular, le ha recordado que "usted es responsable de bomberos e igual no quiere que se sepa lo que pasó ese día".

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Caballero, por su parte, le ha recordado a Robles que ella estuvo en el Cecopal y no predijo lo que iba a pasar. Y para defender a Mazón ha replicado que el presidente Sánchez "estaba de celebración en la India". "Para ustedes la tragedia siempre es una oportunidad, pero nosotros no lo vamos a permitir", ha finalizado.