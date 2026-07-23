Inversiones en València: gobierno y oposición ven dos ciudades totalmente diferentes

El primer debate del pleno municipal de julio estuvo dedicado a las inversiones en la ciudad y, con él, la demostración nuevamente de lo fácil que es tener una visión de la ciudad y de la gestión en función al pelaje político del que cada uno se reviste. También lo fácil que es ser oposición y lo difícil que es ser gobierno o que los mensajes se hacen en función a la parte de la bancada en la que se está.

Viene a cuento de que las inversiones en la ciudad siempre son motivo de debate por el volumen de las mismas, generalmente poco. Y por ahí abrió fuego el socialista Borja Sanjuán, cuando recordaba su época al frente del gobierno de la ciudad. "Por muchas explicaciones que dimos, para ustedes (para el actual gobierno) las inversiones del anterior equipo de gobierno era un desastre. Ustedes han invrtido medio punto menos. Supongo que su gestión también es un desastre o nos pedirá disculpas porque no lo entendieron bien".

"Adoquines y asfalto"

Y también apuntó una teoría que llevan ya visibilizando: que todo lo que han hecho son proyectos anteriores. "¿Qué inversiones hay nuevas, que el anterior gobierno no hubiese planificado? Los adoquines de la calle Colón, el asfaltado de la Gran Vía y modificar Pérez Galdós para que siga habiendo un túnel para que pasen coches. Mientras las zonas verdes ni se están ni se las espera. Y no va a cambiar, porque estamos en el tiempo de descuento de la legislatura". Y con el agravante de que "cuando nosotros llegamos teníamos un presupuesto de inversiones raquítico y ustedes, cuando llegaron, tenían 262 millones en caja".

Y un punto de ironía: "quizá en ese tiempo de descuento hagan otra inversión: cambiar las sillas de la Plaza del Ayuntamiento. Eso es toda una metáfora". Y para rematar, algo que no tiene nada que ver con las inversiones: "son el primer ayuntamiento que ha hecho ley del término Prioridad Nacional".

Ciudad "llena de renders"

Eva Coscollá, de Compromís, también arremetió contra la inversión en conceptos sociales como la vivienda para dejar la moraleja de que "la ciudad no está más que llena de promesas y renders hechos con Inteligencia Artificial".

Y Juan Giner compareció para decir que de eso, nada. Que claro que se han hecho inversiones e importantes. Empezó a enumerar el Pai de Padre Domenech con la demolición del Chernobil de Campanar, la urbanización de anzuelos para construir un nuevo hospital,, la ampliación del Ivo, el Pai de Gil Sumbiela, la modificación urbanística en La Torre para hacer aparcamientos en altura... "es una realidad que nada tiene que ver con que no se hace nada".

Y como los debates se basan en ideas fijas, que unos y otros emplean con insistencia de gota malaya, recordó "la nueva ordenanza de licencias, la normativa del PGOU, la ordenanza de zanjas..." y el elemento estrella: "la ordenaza más exigente de apartamentos turísticos".

Lo suyo lo gestionan bien: coches y turistas

El debate entró en tiempo de argumentos recurrentes. Sanjuán tiró de ironía: "ustedes no son los mejores gestores del mundo, pero lo suyo lo hacen bien: mucho trabajo con turismo y poco con vivienda, muchos carriles en el bulevar de García Lorca..." en definitiva, fomentar coches y turistas "hasta que la ciudad reviente".

Y en turno de argumentos recurrentes, Eva Coscollá criticó por enésima vez la tasa de basura, un auténtico rejonazo que está llegando a todos los hogares y acusó al gobierno de Catalá de usarla para recuperar el dinero perdido: "ustedes hicieron una rebaja fiscal" -aquellas medidas contra el mil veces criticado 'sablazo' "que ahora no pueden soportar y lo que han hecho es cambiar una rebaja selectiva de impuestos por un alza generalizada por haber gestionado mal la nueva tasa".

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"Les estamos dando un baño"

Para rematar la teoría de las realidades paralelas, María José Ferrer le dijo a la oposición que "les estamos dando un baño de inversiones. Ya pueden mover la bolita trilera, tan habitual de ustedes" en alusión a los números absolutos: "nosotros hemos invertido 511 millones en tres años, que es mas que los 377. Es la diferencia entre gestionar y enredar, entre prometer y cumplir. A 30 de junio hemos completado la mayor inversión en la historia de un semestre". Y de la tasa, la culpa es de otro: "la tasa sanchista, esa de la que ustedes no han hecho ninguna reclamación".