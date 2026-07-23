Metrovalencia amplia su horario para la Batalla de Flores el domingo 26 de julio
El metro se ajusta al horario de los eventos que cierran la Feria de Julio
El domingo 26 de julio la Feria de Julio de 2026 finalizará sus actividades con su festiva Batalla de Flores en el paseo de Alameda y a continuación un espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento.
Con motivo de estos dos eventos, Metrovalencia facilitará la movilidad a través de sus servicios con algunas adaptaciones. La Batalla de Flores dará comienzo a las 20:00 H así que Metrovalencia incrementará la capacidad de su servicio ofreciendo trenes de cinco coches para garantizar la comodidad y mayor número de plazas ante el posible volumen de desplazamientos a Valencia.
A su vez, el espectáculo pirotécnico será a las 23:00 H en la Plaza del Ayuntamiento y para el que Metrovalencia ajustará sus horarios para que volver a casa en metro después de cerrar la Feria de Julio sea posible. Se ofrecerán cuatro trenes adicionales dirección Rafelbunyol, Alboraia Peris Aragó, Avinguda del Cid y Torrent Avinguda.
Se aconseja siempre estar atento a las últimas actualizaciones por parte de Metrovalencia así como revisar con antelación los diferentes horarios antes de realizar los desplazamientos.
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