PP y Vox guardan silencio ante la reprobación de Badenas por entrar "ilegalmente" en el Sindicat d'Estudiants

Ni una palabra, ni una respuesta, ni un guiño. Nadie del equipo de Gobierno municipal, formado por PP y Vox, ha respondido a la oposición en una moción presentada al pleno del Ayuntamiento de València para reprobar al concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, por su entrada en la sede del Sindicat d'Estudiants sin permiso de la entidad, una acción considera ilegal que ya ha sido denunciada ante la Justicia.

La moción la habían presentado por separado tanto Compromís como el Partido Socialista y antes del debate de la misma han intervenido dos representantes de entidades afectadas, que han calificado de "fascista" la entrada de Badenas en el despacho y han asegurado que seguirán defendiendo sus derechos democráticos hasta el final y "sin miedo" a nadie.

Por parte de Compromís, su portavoz en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha asegurado que "esto no es una anécdota", en referencia a la entrada de Badenas en el despacho del Sindicat d'Estudiants. Estamos hablando, dice, de "un concejal de la señora Catala que entra como un ladrón en un despacho y registra una oficina entera y además lo reivindica". "Yo creía que la democracia había avanzado, pero seguimos donde antes, cuando se intentaba amedrentar a la gente por no pensar igual", ha explicado Robles, que ha lamentado que "la señora Catalá le pague 80.000 euros al año y le permita seguir chupando del bote y haciendo esto en las redes sociales".

"¿Usted se imagina que vive en un piso de alquiler y el casero entra a su piso y lo registra todo? Pues han pasado tres semanas y la señora Catalá no ha dicho ni mu, y aquí quien calla otorga. Ella es la responsable de que usted (Badenas) siga en el ayuntamiento. Ya sabemos que usted no tiene vergüenza, pero lo que no sabíamos es que se le permitirían sus delitos. Deberá dar respuesta en la Justicia, pero no puede seguir en este ayuntamiento. Si no dimite, tienen que cesarle. Nosotros no vamos a bajar la cara y además no vamos a dejar de denunciar que usted es un ladrón", ha asegurado la portavoz de Compromís.

Con impunidad

Por su parte, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha lamentado que València tenga "un concejal que se cree que puede asaltar un despacho y decir además que no es grave porque ya ha allanado otros quince locales más". "Si fuera una entidad que piensa como usted no habría entrado, pero ser demócrata es respetar también a quienes no piensan como usted", ha defendido.

"Todos los que estamos aquí sabemos que lo que ha hecho el señor Badenas no tiene un pase, y pensar que Badenas puede hacerlo porque es concejal de patrimonio tampoco. No hay que esperar a informes, es una cuestión política, no se puede amedrentar a otras personas que piensan de distinta forma. Ustedes creen que quien piensa diferente no tiene que tener derechos y por eso han entrado en el despacho del Sindicato de Estudiantes. ¿Pero qué pensarían si los socialistas nos coláramos en una sede del PP?", ha preguntado Sanjuan.

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Y a esa pregunta no ha habido respuesta. De hecho, no han intervenido ni representantes del PP ni de Vox para defenderse de las andanadas de la oposición. Simplemente, han dejado pasar la moción para luego votarla en contra y cerrar el asunto, que ahora, eso sí, está en los tribunales a la espera de una investigación judicial.