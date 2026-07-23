Riesgo extremo de incendio: València cierra la Devesa de El Saler y enciende los cañones de agua

El Ayuntamiento de València ha cerrado los accesos a la Devesa de El Saler ante la alerta naranja por altas temperaturas y el nivel de preemergencia 3 por riesgo de incendios forestales decretado por la Generalitat. Así, está prohibido circular por las pistas y caminos de la Devesa, una prohibición que se extiende a cualquier tipo de vehículo, bicicleta o persona a pie. Estas restricciones, sin embargo, no afectan al tráfico de vehículos de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso de los residentes a los domicilios, explotaciones agrarias y de servicios ubicadas dentro del mismo parque.

Igualmente, se prohíbe el tráfico de personas por sendas y campo a través, se suspenden las obras y trabajos en los terrenos forestales o los alrededores, se suspende el uso festivorecreativo del fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal, se prohíbe encender fuego en los terrenos forestales y se suspenden todas las autorizaciones otorgadas para la circulación deportiva por terrenos forestales.

Parque de Bomberos

Los efectivos del Parque de Bomberos de El Saler, la Policía Local, la Guardería Forestal y el voluntariado de Protección Civil, en coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, vigilan y patrullan el bosque de forma permanente.

El Ayuntamiento ha activado también a las 8:15 horas de esta mañana los cañones SIDEINFO del bosque para refrescar la zona, proteger a la población que reside y humedecer la vegetación. Los cañones se han activado dentro del protocolo municipal de prevención de incendios. Los cañones miden entre 12 y 16 metros, lanzan agua a 42 metros de distancia, están conectados a un depósito y son autónomos desde el punto de vista energético. El sistema permite un volumen de agua movilizable de 10.000 litros por minuto, casi el doble de la descarga de un avión anfibio convencional, con capacidad para 6.000 litros. El sistema se complementa con 15 cañones SIDEINFO portátiles.

La ciudad también mantiene plenamente operativa la red de 40 refugios climáticos distribuidos por los diferentes barrios y pedanías de València, integrada por equipamientos y espacios públicos preparados que ofrecen confort térmico y protección ante el calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables. A los 39 refugios municipales se ha añadido este año el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), que también ofrece zona de descanso, climatización y agua refrigerada.

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Además, València dispone de 77 fuentes urbanas PUSDAR (puntos de suministro de agua declorada para el llenado de botellas de uso personal), un servicio gratuito del Ayuntamiento de València que ofrece agua potable filtrada y refrigerada a toda la ciudadanía en los diferentes barrios de la ciudad.