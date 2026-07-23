Sesenta aspirantes a la Policía Local con la oposición aprobada reclaman su ingreso en el cuerpo en València

Sesenta aspirantes a entrar en la Policía Local de València que habían aprobado la oposición pero se habían quedado sin plaza, han pedido su entrada en el cuerpo tal como había anunciado el propio ayuntamiento. A su juicio, esto ya se ha hecho en otras ocasiones y en la Policía Local hace falta cubrir muchas plazas y muy pronto, por lo que no entienden la situación ni descartan llegar a la vía judicial. Sin embargo, el Ayuntamiento de València, a tenor de lo estipulado por los servicios jurídicos municipales, asegura que eso no es posible legalmente, por lo que tendrían que volver a examinarse en próximas convocatorias.

La Policía Local de València celebró el año pasado unas oposiciones para cubrir un total de 207 plazas. Sin embargo, como es habitual, hubo 60 aspirantes que superaron todas las pruebas, pero que no obtuvieran plaza. Para ellos se abrió una puerta cuando la propia alcaldesa de València, María José Catalá, anunció en el mes de abril que se convocarían 100 plazas más y que sesenta de esas plazas serían para estos opositores que ya habían aprobado en la convocatoria anterior. Es más, la idea era incorporarlos este mismo año después de pasar por el curso obligatorio del Ivaspe.

Informes negativos

El problema ha surgido cuando "inexplicablemente", dicen, ha ido pasando el tiempo y no ha continuado el proceso. "Nos han dicho que hay informes negativos que impiden que nos incorporemos, pero nosotros hemos visto esos informes y no hay nada negativo. El sindicato CSIF también lo ha visto así y aunque no queremos hacerlo, al final vamos a tener que ir a la vía judicial", dice el portavoz del colectivo, Rafael Muñoz.

Para el consistorio, por contra, la situación es clara. Según fuentes municipales, "las últimas plazas incorporadas a las oposiciones de agentes de la Policía Local se acumularon al proceso en el año 2025, es decir, dentro todavía del mismo año natural de la finalización del proceso selectivo. Al encontrarnos ya en el año 2026 con una nueva OPE aprobada en este mismo año en la que se incluyen las próximas plazas a cubrir, ya no es posible la acumulación de estas plazas, sino la convocatoria de las nuevas oposiciones aprobadas para la incorporación de 100 nuevos agentes". En resumen, legalmente no es posible la incorporación de estos sesenta aspirantes.

Para estos, ese argumento oficial no tiene sentido, porque en ocasiones anteriores ya se ha hecho. A su juicio, debe haber otras cuestiones por medio que desconocen. "Unos nos dicen que no hay presupuesto, otros que no se pueden crear más plazas y el CSIF nos dice que es simplemente una decisión política", lamentan.

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Recuerdan, además, que la Policía Local de València está muy necesitada de plantilla, pues en la actualidad ya hay 300 plazas sin cubrir, dicen, y en enero del año que viene se jubilarán otros 180 agentes. Es decir, en València hay un déficit de policías de casi 500 plazas. Luego es necesario incorporar a todos los agentes que se pueda y seguir convocando oposiciones lo más rápido posible, pues hay que tener en cuenta que un proceso de selección puede prolongarse dos o tres años, precisan.