El nuevo Polideportivo del Parque Central de València se presenta a los ciudadanos con visitas guiadas

Con motivo de la inminente puesta en activo del nuevo Polideportivo del Parque Central, el Ayuntamiento de València ha puesto en marcha la celebración de unas jornadas de puertas abiertas, desde hoy hasta el próximo sábado 25 de Julio, que tienen como objetivo mostrar las nuevas instalaciones y la programación deportiva que ofrecerá la nueva instalación deportiva municipal. Recordamos que la fecha de apertura oficial del polideportivo es el lunes 27 de julio en fase inicial, en la que estarán disponibles la sala de fitness y la piscina, para que las personas usuarias puedan empezar a disfrutar de las nuevas instalaciones. El resto de las actividades previstas arrancarán en el mes de septiembre.

“Ponemos en marcha un nuevo polideportivo en el barrio de Russafa, la primera gran instalación deportiva para los vecinos y vecinas de esta zona”, ha subrayado la concejala de Deportes, Rocío Gil, quien ha asegurado que se trata de “un hito histórico para la ciudad, y por ello habilitamos un servicio de atención a la ciudadanía para que aquellas personas interesadas se puedan acercar a conocer la instalación y la oferta deportiva en el barrio de cara a la próxima temporada”, ha manifestado.

Estas jornadas, de índole informativa, tienen un horario de apertura de 9:00 a 21:00 horas, hoy y mañana, 23 y 24 de julio; y de 9:00 a 14:00 horas, el sábado 25. Hay previstas a lo largo de estos tres días visitas guiadas en grupos de 10 a 15 personas, las cuales podrán recorrer las distintas zonas del complejo. Por otra parte, el Ayuntamiento ha puesto a disposición atención personalizada para resolver dudas y problemas que puedan surgir, así como se busca facilitar la contratación de abonos y cursos, tanto de forma presencial como online.

La Fundación Deportiva Municipal ha anunciado que las 500 primeras altas que se produzcan podrán beneficiarse del ahorro del importe de la matrícula al realizar el pago correspondiente al mes de agosto. Asimismo, quienes formalicen su alta disfrutarán de acceso gratuito a las instalaciones durante la última semana de julio.

Punto de información

Desde esta primera semana, el personal de atención al público ya se encuentra presente en la recepción de la instalación para resolver dudas y ofrecer información sobre las características del centro, los abonos disponibles y el funcionamiento general de la instalación. El nuevo Polideportivo Parc Central se ha habilitado en la histórica Nave 1 del Parc Central, tras la rehabilitación integral que ha supuesto una inversión de 7,5 millones de euros (3 de ellos procedentes de fondos europeos). El centro deportivo cuenta con piscina climatizada, zona de aguas e hidroterapia, salas de actividades, espacios de musculación y pista polideportiva.

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Esta iniciativa pretende acercar a la ciudadanía este nuevo polideportivo que amplía la red de instalaciones deportivas municipales y da respuesta a la creciente práctica deportiva en nuestra ciudad. “Este, junto con Nou Moles, es el segundo nuevo polideportivo que ponemos en marcha en este mandato y al que seguirá el polideportivo de Sant Isidre, actualmente en obras”, ha recordado la concejala Rocío Gil.