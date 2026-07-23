Calor extremo
València capital suma ya once noches tórridas consecutivas
Varias localidades de la Comunitat Valenciana experimentan noches muy calurosas con mínimas cercanas a los 30 grados, afectando también a zonas altas.
La ciudad de València lleva acumuladas un total de once noches tórridas consecutivas en lo que llevamos de verano, en el que en total la capital valenciana ha registrado doce noches tórridas con temperaturas mínimas por encima de los 25 grados.
Así lo señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que añade que en el observatorio de Castellón de la Plana-Almassora son diez las noches tórridas consecutivas registradas (once en el total del año), mientra que Alicante suma nueve.
La pasada noche ha vuelto a ser tórrida en la Comunitat Valenciana, no solo en el litoral sino también en localidades altas situadas por encima de la inversión térmica, según Aemet, y ha dejado temperaturas cercanas a los 30 grados en varios puntos de la provincia de Alicante entre la medianoche y la una de la madrugada de este jueves.
En el caso de las mínimas, Orihuela no ha bajado de los 26.6 grados; Alicante, 26.3; el aeropuerto del Altet, 26.2; Rojales, 26.1; y Miramar, Novelda o Vilafranca del Cid, 26.
Por encima de los 25 grados han pasado la noche también Morella (25.8), Castellfort y Zarra (25.7), Benidorm y Xàbia (25.6), Pego (25.5), Oliva y València (25.4), Elche (25.2) y Castelló de la Plana (25.1).
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