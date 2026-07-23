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València instala semáforos "foto-rojo" en los cruces más peligrosos

El nuevo Plan Director de Seguridad Vial de València prevé la instalación de semáforos con cámaras para multar a quienes no respeten la señal, con el objetivo de reducir a la mitad las víctimas mortales en 2030

Semáforos en la ciudad de València.

Semáforos en la ciudad de València. / Levante-EMV

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José Parrilla

José Parrilla

València

El Ayuntamiento de València instalará semáforos "foto-rojo" en los cruces más peligrosos de la ciudad. Ya se habría instalado el primero y a partir de ahora se pondrán otros tres. Así lo ha anunciado el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Jesús Carbonell, durante el pleno extraordinario del mes de junio, en el que se ha aprobado el nuevo Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de València 2026-2030.

Los semáforos que disponen de cámaras para sancionar automáticamente a los vehículos que se pasan el semáforo en rojo no son nuevos en la ciudad. Ya existe al menos uno en la avenida del Cid, frente a la central de la Policía Local, pero la idea del consistorio es ampliar esta red de semáforos y colocar, en principio, al menos tres o cuatro más en aquellos puntos donde más infracciones de este tipo se produzcan.

En términos generales, Carbonell ha defendido las medidas incluidas en este nuevo plan director, cuyo objetivo es reducir a la mitad las víctimas mortales del tráfico en el año 2030. De hecho, ya se están notando esas medidas, ha dicho, con la reducción drástica de víctimas en este primer semestre del año.

Entre las disposiciones que ya están funcionando, según Carbonell, estarían los nuevos radares de velocidad que van girando por la ciudad, seis de los cuales serían del gobierno actual y dos del anterior, ha recordado. También la liberación de aparcamiento de seis metros de vía antes de los cruces de peatones para mejorar la visibilidad; o la supresión de los semáforos mixtos para evitar atropellos.

Críticas de oposición

Desde la oposición, las críticas han venido básicamente por la tardanza en presentar este plan de seguridad vial, que llevaba caducado desde el año 2023 y la cesión de espacios a los vehículos a motor en detrimento de otras formas de transporte más sostenibles.

El concejal socialista Borja Santamaría ha asegurado que sus críticas no son un invento de la oposición, pues muchas de ellas, como la falta de frecuencias y la saturación de la EMT, se las han reprochado sus propios compañeros, entre ellos la alcaldía de Pinedo, que también ha pedido más presencia policial en las playas.

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Por su lado, Giuseppoe Grezzi, de Compromís, ha lamentado los ataques a la bicicleta y la puesta de marcha de un proyecto anticuado y "sectario" que no atiende al resto de entidades sociales y políticas. Por contra, estaría permitiendo, según Grezzi, una ciudad tomada por el coche y las carreras ilegales, frente a las cuales, asegura, no se está haciendo nada.

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