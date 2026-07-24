Patrimonio
El Ayuntamiento de València y la Fundación Trinidad Alfonso iluminarán los puentes del Jardí del Túria
La Fundación Trinidad Alfonso financiará íntegramente la iluminación ornamental de los 17 puentes que atraviesan el Jardí del Túria, incluyendo los históricos
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración del Ayuntamiento de València y la Fundación Trinidad Alfonso para la financiación, ejecución y puesta en servicio del alumbrado ornamental de los puentes situados en el Jardí del Túria.
El proyecto consiste en la iluminación de los 17 puentes situados en el Jardí del Túria, que incluiría los puentes históricos. “Este proyecto no solo reforzará la seguridad de las miles de personas usuarias que utilizan diariamente este entorno para practicar deporte o disfrutar de su tiempo de ocio, sino que, además, pondrá en valor los puentes”, han destacado la alcaldesa de València, María José Catalá, y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.
El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Fundación para la financiación, ejecución y puesta en servicio del alumbrado ornamental de los puentes situados en el Jardí del Túria, incluyendo las instalaciones necesarias para su funcionamiento. Las actuaciones comprenderán, entre otras, las siguientes: instalaciones de iluminación ornamental, luminarias, proyectores, sistemas de control y regulación, canalizaciones, cableado, cuadros eléctricos, acometidas, sistemas de protección, obra civil necesaria (zanjas, arquetas, etc.), y otros elementos técnicos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.
Las claves del acuerdo
La Fundación asumirá íntegramente la financiación del proyecto, así como la contratación y ejecución de las actuaciones técnicas necesarias, la redacción de los proyectos técnicos necesarios, la dirección técnica de las actuaciones, la legalización de las instalaciones y la entrega al Ayuntamiento de València de toda la documentación técnica final de las instalaciones ejecutadas.
El Ayuntamiento de València se compromete, entre otros, a tramitar los informes, autorizaciones y actuaciones administrativas municipales necesarias para la ejecución de las actuaciones previstas, y a asumir el mantenimiento ordinario posterior de las instalaciones una vez recepcionadas por el Ayuntamiento de València.
La alcaldesa ha destacado que este proyecto financiado por la Fundación Trinidad Alfonso se une a la gran inversión de 35 millones de euros que el Ayuntamiento va a poner en marcha para renovar varios tramos del Jardí del Túria y para llevar a cabo una gestión integral del mismo: “El Jardí del Túria es la gran joya de la ciudad y vamos a embellecerla, cuidarla aún más y ponerla en valor”.
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