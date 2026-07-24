¿Qué es el extraño artilugio que hay en las obras de Pérez Galdós?

Las obras de remodelación de la avenida de Pérez Galdós sacarán a la calle, y ya de forma masiva, el concepto de asiento público de última generación. Tanto es así que serán 44 las unidades que se están ya implantando.

Se trata de los "bancos isquiáticos". No es un asiento propiamente dicho, sino una especie de punto de apoyo para seguir permaneciendo de pie pero, a la vez, en situación de reposo. El usuario se apoya en el mismo

Está pensado para personas mayores que les cuesta sentarse y levantarse y para gente joven que se conforma con esperar de pie, pero que por lo menos dispone así de una postura más cómoda. De hecho, están ubicados en los alrededores de las paradas de autobús, porque están pensados más para esperas que para una mayor permanencia.

En este diseño, aparentemente muy sencillo, es de bastante reciente proliferación, a la vez que va evolucionando su inventiva, desde dos simples barras asimétricas a, como en este caso, un respaldo de madera. Parece más un amarre para un caballo que lo que realmente es: un espacio para las personas.

En la ciudad de València puede contemplarse en contados sitios todavía. Empezaron a aparecer la pasada década en actuaciones como en el jardín de la calle Ruaya o posteriormente en el de Cedro. Así mismo, se incorporaron al equipamiento en estaciones de FGV como Àngel Guimerà o Plaza de España. Ahora llegarán de forma mucho más masiva con esta incorporación.

El nombre de "isquiático" viene del hueso isquion, que forma parte de la cadera y que es uno de los puntos de apoyo del usuario de este tipo de artilugios.

Los bancos son de pequeño tamaño: están pensados para una única persona o, como mucho, dos, pero muy pegados uno a otro.

Mobiliario de la reforma de Pérez Galdós - Giorgeta

Bancos y sillas: 389 . De los cuales, 44 son bancos isquiáticos

Aparcabicis: 152

Papeleras: 114

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Jardineras: 131