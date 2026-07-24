El PSOE exige a Catalá regular el turismo incívico, así como que actúe en Velluters

La concejala socialista Maite Ibáñez ha instado a María José Catalá a actuar frente al turismo incívico que, como ya contamos en este periódico, está generando un creciente malestar entre vecinos, vecinas y comerciantes en numerosos barrios de la ciudad. Ibáñez ha advertido de que cada vez es más habitual ver a turistas paseando por las calles sin camiseta, en bikini o en bañador, no solo en el Marítim, sino también en el centro y en otros puntos de València, y ha reclamado que la Ordenanza de Convivencia, bloqueada por el gobierno del PP desde hace más de tres años, regule este tipo de conductas.

"En el último Consejo de Turismo, los comerciantes y los vecinos denunciaron un turismo chabacano que se pasea en traje de baño, bikini o directamente sin camiseta por la calle y no solo en el barrio de Marítim, sino que también lo vemos diariamente en el centro de València. Otras ciudades como Alicante, Barcelona o Málaga ya lo están regulando, pero València no está haciendo absolutamente nada a pesar de que las quejas y reclamaciones de vecinos y comerciantes se están disparando por estas situaciones", ha manifestado.

Ibáñez ha lamentado que "el gobierno municipal siga sin responder a un problema que afecta a la convivencia y deteriora la imagen de la ciudad, mientras otras capitales ya han adoptado medidas" para compatibilizar la actividad turística con el respeto al espacio público y a los vecinos y vecinas.

"Desde el Partido Socialista queremos que la Ordenanza de Convivencia regule este tipo de comportamientos, que incluya sanciones y proteja la convivencia frente a unas actitudes totalmente incívicas que ya se han convertido en un problema y preocupan tanto a comerciantes y hosteleros como a vecinos y vecinas, que están viendo cómo María José Catalá sigue degradando la ciudad de València día tras día", ha concluido.

Velluters: El segundo foco del PSOE

Por otra parte, el partido socialista se ha pronunciado sobre otra problemática de la que hace poco informamos, y no es otra que la situación actual del barrio de Velluters, el conocido como “barrio chino”, y el partido socialista exige al gobierno de Catalá que “actúe de forma urgente en el barrio con presencia policial permanente y una estrategia conjunta con servicios sociales y vecindario”.

"Los vecinos de Velluters no pueden seguir esperando. Tienen derecho a pasear tranquilos por su barrio, a abrir sus comercios sin miedo y a recuperar la normalidad que ya conseguimos durante la pasada legislatura gracias al trabajo del Gobierno progresista", ha defendido Borja Santamaría, que ha instado al gobierno municipal a “recuperar las mesas interconcejalías que funcionaron durante el anterior mandato y que permitían coordinar las actuaciones de las áreas de Protección Ciudadana, Servicios Sociales y Convivencia junto con las asociaciones vecinales”.

Por ello, el edil socialista ha propuesto “reforzar la presencia de la Policía Local en las zonas con mayores problemas de convivencia, como Viana”. Santamaría ha indicado que la presencia policial local es “una herramienta para prevenir conflictos, proteger a los vecinos y devolver la tranquilidad al barrio".

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"Esa fórmula ya demostró que funciona”, ha reivindicado, y ha recordado que “la coordinación entre departamentos, la escucha activa a los vecinos y el trabajo constante de la Policía Local sobre el terreno permitieron mejorar notablemente la situación de Velluters”. “Hoy esa coordinación ha desaparecido y el barrio lo está pagando", ha lamentado y ha instado a Catalá a “abandonar el sectarismo y aplicar las fórmulas que funcionaron”.