Catalá anuncia que instalará las primeras sombras para soportar las olas de calor de València en dos plazas

"El calor y la humedad ha llegado para quedarse. Y por eso, vamos a tenerlo en cuenta en todos los proyectos de futuro y lo vamos a poner en marcha inmediatamente con dos acciones en dos plaza de la ciudad. Y en la Plaza del Ayuntamiento también lo aplicaremos. Es una cuestión que hemos trasladado a equipo redactor. Este julio es atípico, pero todas las ciudades tenemos claro que esto va a ser así y los proyectos urbanos van a tener que ganar en arbolado y en zonas de sombra. Lo tenemos que asumir como algo para toda la ciudad porque a situaciones extraordinarias hay que aplicar medidas extraordinarias". Los lugares escogidos son la Plaza de América y la Plaza de España, en las que suele haber mucha concentración en los semáforos.

Modelo de instalación de sombra provisional / RLV

Los toldos son instalaciones efímeras, que se emplean solo en épocas de calor, y que están implantados en numerosas ciudades que tienen ya asumidos los veranos de altísimas temperaturas. En la línea de las "velas" de la Plaza de la Reina -que, paradójicamente, está en zona de tránsito y no en el espacio de los bancos, donde la gente permanece más tiempo-, se retiran cuando las temperaturas se suavizan.

No es ninguna panacea, pero...

Estas instalaciones no son ninguna panacea: para el viandante tan solo es un alivio momentáneo en el momento que espera el cambio de color del semáfor, dentro del tránsito normal en el "infierno" que supone pasear por la ciudad en estos días pero, en el mejor de los casos, permiten no tener que esperar un cambio de color de semáforo con el sol cayendo a plomo. Tan solo en reformas profundas, como la de las grandes plazas, acopladas a lugares de asiento -al contrario de lo que sucede en la Plaza de la Reina- serian una posibilidad de más duración.

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Se ha encargado un estudio para implantar sombrajos en zonas donde se concentra bastante gente y que son "duros". "Es un pequeño paso, pero será en toda la ciudad".