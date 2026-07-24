Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Valencia hoyBatalla de las FloresGigafactoría Volkswagenclarinetista BenifaioPet Shops Boys Roig ArenaFord AlmussafesMultas radar Valencia
instagramlinkedin

Catalá anuncia que instalará las primeras sombras para soportar las olas de calor de València en dos plazas

Las instalaciones, que proporcionan sombras provisionales, se incorporarán a todos los proyectos urbanos, incluyendo la reforma de la Plaza del Ayuntamiento

La Plaza de España es una de las primeras plazas que tendrán sombrajos

La Plaza de España es una de las primeras plazas que tendrán sombrajos / Miguel Angel Montesinos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

"El calor y la humedad ha llegado para quedarse. Y por eso, vamos a tenerlo en cuenta en todos los proyectos de futuro y lo vamos a poner en marcha inmediatamente con dos acciones en dos plaza de la ciudad. Y en la Plaza del Ayuntamiento también lo aplicaremos. Es una cuestión que hemos trasladado a equipo redactor. Este julio es atípico, pero todas las ciudades tenemos claro que esto va a ser así y los proyectos urbanos van a tener que ganar en arbolado y en zonas de sombra. Lo tenemos que asumir como algo para toda la ciudad porque a situaciones extraordinarias hay que aplicar medidas extraordinarias". Los lugares escogidos son la Plaza de América y la Plaza de España, en las que suele haber mucha concentración en los semáforos.

Modelo de instalación de sombra provisional

Modelo de instalación de sombra provisional / RLV

Los toldos son instalaciones efímeras, que se emplean solo en épocas de calor, y que están implantados en numerosas ciudades que tienen ya asumidos los veranos de altísimas temperaturas. En la línea de las "velas" de la Plaza de la Reina -que, paradójicamente, está en zona de tránsito y no en el espacio de los bancos, donde la gente permanece más tiempo-, se retiran cuando las temperaturas se suavizan.

No es ninguna panacea, pero...

Estas instalaciones no son ninguna panacea: para el viandante tan solo es un alivio momentáneo en el momento que espera el cambio de color del semáfor, dentro del tránsito normal en el "infierno" que supone pasear por la ciudad en estos días pero, en el mejor de los casos, permiten no tener que esperar un cambio de color de semáforo con el sol cayendo a plomo. Tan solo en reformas profundas, como la de las grandes plazas, acopladas a lugares de asiento -al contrario de lo que sucede en la Plaza de la Reina- serian una posibilidad de más duración.

Noticias relacionadas

Se ha encargado un estudio para implantar sombrajos en zonas donde se concentra bastante gente y que son "duros". "Es un pequeño paso, pero será en toda la ciudad".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Diputación deniega la subvención a 32 artistas falleros por hacer ninots de la dana al no pertenecer a las poblaciones afectadas
  2. Una clara mayoría de valencianos prefiere que el paseo García Lorca lleve el nombre de Jaume I
  3. El distrito de València donde viven más argentinos
  4. El Cabanyal se rebela contra el turismo incívico: 'Estamos hartos de ver gente en calzoncillos
  5. Los presidentes de falla dejan la Ofrenda como está a pesar de que el cambio a tres días es la opción mayoritaria
  6. La JCF asume que la Ofrenda no tendrá cambios y afronta el posible desastre de horarios con un final cercano a las cuatro de la madrugada
  7. Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
  8. Sesenta aspirantes a la Policía Local con la oposición aprobada reclaman su ingreso en el cuerpo en València

Catalá anuncia que instalará las primeras sombras para soportar las olas de calor de València en dos plazas

Catalá anuncia que instalará las primeras sombras para soportar las olas de calor de València en dos plazas

València capital suma ya once noches tórridas consecutivas

Sesenta aspirantes a la Policía Local con la oposición aprobada reclaman su ingreso en el cuerpo en València

Sesenta aspirantes a la Policía Local con la oposición aprobada reclaman su ingreso en el cuerpo en València

València instala semáforos "foto-rojo" en los cruces más peligrosos

València instala semáforos "foto-rojo" en los cruces más peligrosos

El Ayuntamiento aprueba el cambio de uso de suelo para construir el nuevo centro de salud de Penya-Roja

El Ayuntamiento aprueba el cambio de uso de suelo para construir el nuevo centro de salud de Penya-Roja

Horario y ubicación de los dos espectáculos pirotécnicos que cerrarán la Feria de Julio de València

Horario y ubicación de los dos espectáculos pirotécnicos que cerrarán la Feria de Julio de València

Inversiones en València: gobierno y oposición pintan dos ciudades totalmente diferentes

Inversiones en València: gobierno y oposición pintan dos ciudades totalmente diferentes

El nuevo Polideportivo del Parque Central de València se presenta a los ciudadanos con visitas guiadas

El nuevo Polideportivo del Parque Central de València se presenta a los ciudadanos con visitas guiadas
Tracking Pixel Contents