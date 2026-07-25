València instalará 10 semáforos con IA para detectar a quien hable con el móvil o no lleve el cinturón

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves el Plan Director de Seguridad Vial 2026-2030, cuyo objetivo principal es reducir a la mitad los accidentes de tráfico y las víctimas más graves. Y en el marco de ese debate, en el que los grupos de la oposición se abstuvieron, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, anunció la instalación de cuatro semáforos foto-rojo en puntos conflictivos de la ciudad. Pero la medida, según han confirmado fuentes municipales, va mucho más allá. La idea es que el número de semáforos sean 10 y que incorporen inteligencia artificial capaz de sancionar no solo a quienes se pasen el disco en rojo, sino a aquellos que no lleven el cinturón de seguridad, hablen por el móvil, superen los límites de velocidad o realicen algún cambio de carril irregular, pues su alcance es de varios viales al mismo tiempo.

Estos nuevos semáforos, que ya se han instalado en algunas ciudades como Pamplona, tienen un rango de actuación muy amplio. Por ejemplo, pueden controlar la velocidad hasta los 320 kilómetros por hora y, como se ha dicho, pueden servir para regular varios carriles a la vez. Sus características, además, les permiten instalarse tanto en cajas móviles, como los que ya existen de velocidad en al menos seis puntos de la ciudad, como en columnas o arcos convencionales.

Reducción de la siniestralidad

El objetivo es reducir sensiblemente las infracciones de tráfico más comunes en las ciudades y reducir también el número de accidentes. El nuevo Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de València, que estará en vigor en el periodo 2026-2030, establece un calendario progresivo de objetivos, que prevén reducir los siniestros en un 20% este año respecto a los valores iniciales de referencia, en un 30% en 2027, y en un 40% en 2029. El objetivo final es bajar a la mitad de los que se producen en la actualidad.

Por el momento, ya se han empezado a aplicar algunas medidas en ese sentido, como la instalación de seis nuevos radares informativos, la prohibición del aparcamiento de vehículos en los seis metros anteriores a los pasos de peatones, o la eliminación de la fase ámbar intermitente en determinadas intersecciones, instalación de bandas sonoras, pasos sobreelevados, reductores de velocidad y nuevos diseños viarios para el calmado de tráfico.

Por cierto, la Associació Veïnal La Roqueta ha lamentado la aprobación de este plan de seguridad sin haber respondido a las alegaciones que ellos presentaron, pues se trata de uno de los barrios con mayores problemas de circulación de la ciudad. Aseguran que la asociación presentó en plazo 8 alegaciones con 13 peticiones operativas "fundamentadas en la siniestralidad documentada del barrio" y no han recibido comunicación alguna. Lo siguiente que han sabido ha sido la aprobación del plan sin recoger ninguna de sus propuestas, dicen.

Gestión del tráfico

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes sacar a licitación el contrato de prestación del servicio de control de la gestión del tráfico en la ciudad. Se trata, tal como ha explicado el concejal portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, de un contrato “destinado a garantizar que el servicio se presta conforme a los estándares de calidad exigidos y que se puedan realizar las labores de control técnico, coordinación de seguridad y salud y el seguimiento de la ejecución del contrato y la verificación de su correcto funcionamiento”.

El contrato tiene un valor de 3,5 millones de euros (IVA incluido), y tendrá una duración de cinco años. Los pliegos de la licitación incorporan exigencias reforzadas en materia de protección de datos y de ciberseguridad, ha subrayado Caballero, quien ha destacado la importancia, en el contexto tecnológico actual, de que las administraciones garanticen y procuren en todo momento la protección de los datos y su custodia.

“La gestión del tráfico en la ciudad de València conlleva el manejo y la gestión de datos e información muy relevantes y, por tanto, -ha señalado el concejal- en este contrato lo que pretendemos es blindar que toda esa información sobre la gestión del tráfico en nuestra ciudad tenga las máximas garantías de seguridad”, ha asegurado caballero.

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Al final, se trata de incorporar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial a la gestión del tráfico en València, cuya regulación puede dar un salto cualitativo en los próximos cuatro años.