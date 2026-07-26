Bertolín hará la reforma de la plaza de San Agustín aplicando ya las medidas contra las altas temperaturas

El Grupo Bertolín ha obtenido la mejor puntuación en el concurso público para llevar a cabo la reforma de la plaza de San Agustín de València, que es la primera fase de un plan más ambicioso que incluye también a la calle San Vicente y la Avenida del Oeste. El proyecto, presupuestado en 4,2 millones de euros, incluye ya los elementos de lucha contra las altas temperaturas que el Ayuntamiento de València quiere introducir en todos los desarrollos urbanos de la ciudad, incluido un denso arbolado y la instalación de pérgolas.

Este viernes se ha publicado en la plataforma de contratos del sector público el resultado de la valoración de las ofertas económicas para la Fase 1 de la reurbanización de la Plaza San Agustín y el Grupo Bertolín ha obtenido la puntuación total más alta: 95,28 puntos sobre 100, lo que le sitúa como empresa mejor valorada en el proceso de licitación

En total, se presentaron 14 empresas, dos de las cuales fueron excluidas del proceso por distintos motivos. Y ahora, una vez que la Mesa de Contratación formule la propuesta de adjudicación, corresponde a la Junta de Gobierno Local aprobar posteriormente la adjudicación definitiva de la obra.

Menos asfalto y más sombra

La transformación de la plaza San Agustín apuesta por recuperar un espacio hoy dominado por el asfalto y el tráfico para devolverlo a los vecinos como un lugar de estancia, sombra y vegetación en pleno centro histórico. De hecho, se incorporan elementos que a partir de ahora serán obligados en todos los desarrollos urbanos de la ciudad y que tienen como finalidad paliar los efectos del cambio climático y las altas temperaturas, que este verano están siendo especialmente elevadas.

En concreto, se plantarán 69 árboles nuevos en la plaza, sumados a los 14 ejemplares que se conservan. Esto significa que el arbolado pasa a ser el elemento protagonista del espacio. La elección de especies, además, se orienta a maximizar la cobertura de copa y la calidad ambiental en un entorno urbano denso y BIC (Bien de Interés Cultural), como es la Iglesia de San Agustín y su plaza central.

Así mismo, se construirán 308 m² de pérgolas para crear zonas de sombra estructural donde hoy no existe ninguna protección frente al sol. La combinación de las pérgolas con las copas de los nuevos árboles generará un microclima notablemente más fresco, especialmente relevante en los meses de verano. La apuesta por el sombreado y la vegetación forma parte de la estrategia municipal de adaptación al cambio climático en el espacio público, han insistido fuentes municipales.

Peatoalización

Por lo demás, con la reforma de la plaza de San Agustín se ganarán 433 m² para el peatón, una operación que será posible al eliminar el tráfico de paso por la plaza. Y el pavimento será de piedra natural de Ulldecona (5.080 m²), el mismo material noble que se usa en la Plaza del Patriarca y la Plaza del Mercado, con una durabilidad y estética integradas con el entorno patrimonial. La superficie total de actuación es de 9.164 m² en el corazón del centro histórico.

Por lo que se refiere a la movilidad, el proyecto incluye un carril bici nuevo, una nueva estación de Valenbisi (15 bicis) y 23 plazas de aparcamiento para bicicletas

Como se ha dicho anteriormente, San Agustín es la primera fase de la transformación del eje San Agustín–San Vicente–Avenida del Oeste, la segunda actuación en ser ejecutada dentro del Plan Valentia tras la remodelación de la calle Colón, que ya está en marcha.

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La inversión para esta primera fase es de 4,2 millones de euros, con un plao de ejecución de 8 meses a partir de diciembre 2026, que es la fecha prevista para el inicio de las obras. El proyecto global consta de tres fases sucesivas, prevé una inversión global de 14,9 M€ y un total de 31,5 meses de obras.