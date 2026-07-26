La comisión de Patrimonio da luz verde a la propuesta de terrazas y elementos de la plaza de L’Ajuntament

El Ayuntamiento de València avanza en su objetivo de transformar y dignificar el corazón de la ciudad. La Comisión Técnica de Patrimonio ha emitido un dictamen favorable para aprobar la homogeneización de las terrazas de hostelería de la plaza de L’Ajuntament. Esta decisión da luz verde al trabajo impulsado por el Servicio de Turismo para superar la fragmentación visual que sufre actualmente este espacio y dotarlo de una imagen coherente y de alta calidad.

La concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, ha celebrado esta aprobación y ha destacado la importancia de la medida. "Esto es un paso más que avala nuestro proyecto, trazado con un profundo respeto por nuestro patrimonio. Queremos que la plaza vuelva a respirar, que su arquitectura brille sin estridencias y que el comercio conviva en perfecta sintonía con la belleza de nuestro centro histórico y devolverle a València el sosiego y la dignidad que merece", ha asegurado la edil.

La iniciativa ha sido el resultado de un exhaustivo análisis técnico y del estudio de modelos internacionales y con la intención de aplicar los máximos estándares europeos de diseño urbano. Tras valorar distintas alternativas estéticas, los arquitectos encargados de la futura remodelación integral de la plaza se decantaron por una propuesta de línea clásica. Esta opción ha sido considerada la más adecuada para convivir armónicamente con el entorno patrimonial y encajar a la perfección con el futuro diseño definitivo del espacio, lo que evita recurrir a parches o soluciones temporales.

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La zona cuenta con un alto grado de protección al albergar edificios icónicos del patrimonio local como la Casa Consistorial, el Palau de Comunicacions, el Ateneo Mercantil y el edificio del Rialto. Para que el mobiliario no compita con la arquitectura, el nuevo diseño establece una paleta de colores unificada que combina estructuras metálicas en gris forja o negro grafito con telas en blanco roto o crudo. Las sombrillas serán cuadradas, de material acrílico y sin faldón, y ofrecerán una estética visual mucho más limpia y ordenada.