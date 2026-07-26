Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
El denso humo ha colapsado el tráfico y la Policía Local ha cortado el acceso de entrada a la ciudad y de salida a la autovía.
Un nuevo susto en València, de nuevo también por el fuego. Un incendio junto a la autovía del Saler y el túnel que sortea la Ciutat de les Arts i les Ciències, tanto de entrada como de salida de la ciudad, ha bloqueado el tráfico junto al centro comercial y el Oceanogràfic. El tráfico ha sido cortado en ambos sentidos de la carretera V-15 por la densa humareda que bloqueaba la visión de los conductores.
La Policía Local ha sido la encargada de cortar la circulación, también del tranvía, ante la intesidad del humo y las llamas, originadas en el solar frente al Oceanogràfic y la propia autovía, en el conocido como Camí Nou del Salinar.
Aunque por ahora se desconocen las causas del incendio y su ubicación exacta, a tenor de las imágenes todo indica que el fuego se ha originado entre los dos carriles de la autovía, pero el humo que ha creado ha llegado hasta el centro comercial Saler, el Oceanogràfic y buena parte del Museo Príncipe Felipe.
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