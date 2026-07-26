El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar

El Ayuntamiento de València ha activado, poco después del mediodía de este domingo, el protocolo de Contaminación Tipo 1, que supone recomendar la restricción de diferentes actividades cotidianas, debido al humo que llega desde el incendio forestal de la Vall d'Uixó, declarado ayer por la mañana y que sigue sin control.

La ciudad se ha visto invadida por dos tipos de agentes: por una parte, partículas de arena sahariana, traídas por el viento y por otra, como es fácil imaginar, agravadas por la entrada de humos procedentes de los incendios, que son visibles desde puntos altos de la ciudad, incluyendo el de la Vall d'Uixó. A pesar de que el cielo es azul y da la sensación de despejado, los medidores de partículas han detectado un exceso de componentes, que en los medidores están en color naranja.

Así, el protocolo señala solo recomendaciones, no prohibiciones. Por ello, no afecta, por ejemplo, a la celebración de la Batalla de Flores, el gran acto ciudadano del día.

Y estas incluyen usar el trasporte público u optimizar el compartiéndolo si se puede -en una jornada donde hay mucho movimiento para acercarse a las playas-. En la propia conducción se pide evitar los acelerones.

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Más de 450 efectivos trabajando en el incendio Tras la reunión del CECOPI mantenida en el PMA, se informa que hay más de 450 efectivos trabajando en el incendio que sigue fuera de capacidad de extinción por lo que la situación es complicada. Además, se van a incorporar al trabajo 20 medios aéreos. Los municipios desalojados continúan siendo los siguientes: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d’Uixó. En total 16 municipios y barrios desalojados y más de 15.000 personas desalojadas. Ninguna de las personas desalojadas podrán volver a sus casas hasta que la evolución del incendio lo permita. Además, están confinados los municipios de Betxí y La Vall d’Uixó. Más de 560 personas continúan siendo atendidas en los espacios de evacuación habilitados en distintos municipios como Onda, Segorbe, Nules y Moncofa.

El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar El Ayuntamiento señala recomendaciones ante la acumulación de humo de los incendios y las partículas saharianas que permanecen en la atmósfera. Puede leer la noticia completa pulsando aquí.

El incendio de la Vall d'Uixó, en imágenes: el fuego no da tregua y el vecindario colabora con los bomberos para frenarlo El incendio de la Vall d'Uixó, en imágenes: centenares de efectivos, vecinos ayudando y un fuego que no da tregua / Fernando Bustamante

El Gobierno Central envía a más de 200 efectivos al incendio de la Vall D'Uixò

La mayoría de los 16.000 evacuados se traslada a segundas residencias y unas 500 personas son realojadas en instalaciones municipales Varios municipios no afectados por el fuego han abierto sus instalaciones públicas para acoger a las personas evacuadas que no disponen de una alternativa habitacional mientras el fuego avanza. Puede leer la noticia completa pulsando aquí.

Aunque el calor es más que palpable, se pide minimizar el consumo energético; es decir, hacer un uso responsable del aire acondicionado. Evitar que la casa sea una nevera.

También se recomienda evitar la práctica de ejercicio al aire libre. Aplicable a todo el mundo, pero especialmente a los niños, mayores de 65 años, personas con problemas respiratorios y embarazadas hasta que se restablezcan las condiciones óptimas de calidad del aire.

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Tambié se recomienda no llevar a cabo ningún tipo de quema de rastrojos o matorrales, pensando sobre todo en las zonas de huerta, por el riesgo que puede suponer que alguna pavesa caiga sobre zonas boscosas, así como para evitar el aumentar la emisión de contaminación por el humo sobre unos cielos ya cargados.