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El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar

El Ayuntamiento señala recomendaciones ante la acumulación de humo de los incendios y las partículas saharianas que permanecen en la atmósfera

Medidor de contaminación en la Avenida del Cid, este domingo

Medidor de contaminación en la Avenida del Cid, este domingo / RLV

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El Ayuntamiento de València ha activado, poco después del mediodía de este domingo, el protocolo de Contaminación Tipo 1, que supone recomendar la restricción de diferentes actividades cotidianas, debido al humo que llega desde el incendio forestal de la Vall d'Uixó, declarado ayer por la mañana y que sigue sin control.

La ciudad se ha visto invadida por dos tipos de agentes: por una parte, partículas de arena sahariana, traídas por el viento y por otra, como es fácil imaginar, agravadas por la entrada de humos procedentes de los incendios, que son visibles desde puntos altos de la ciudad, incluyendo el de la Vall d'Uixó. A pesar de que el cielo es azul y da la sensación de despejado, los medidores de partículas han detectado un exceso de componentes, que en los medidores están en color naranja.

Así, el protocolo señala solo recomendaciones, no prohibiciones. Por ello, no afecta, por ejemplo, a la celebración de la Batalla de Flores, el gran acto ciudadano del día.

Y estas incluyen usar el trasporte público u optimizar el compartiéndolo si se puede -en una jornada donde hay mucho movimiento para acercarse a las playas-. En la propia conducción se pide evitar los acelerones.

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Aunque el calor es más que palpable, se pide minimizar el consumo energético; es decir, hacer un uso responsable del aire acondicionado. Evitar que la casa sea una nevera.

También se recomienda evitar la práctica de ejercicio al aire libre. Aplicable a todo el mundo, pero especialmente a los niños, mayores de 65 años, personas con problemas respiratorios y embarazadas hasta que se restablezcan las condiciones óptimas de calidad del aire.

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Tambié se recomienda no llevar a cabo ningún tipo de quema de rastrojos o matorrales, pensando sobre todo en las zonas de huerta, por el riesgo que puede suponer que alguna pavesa caiga sobre zonas boscosas, así como para evitar el aumentar la emisión de contaminación por el humo sobre unos cielos ya cargados.

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