El PSPV afea a Catalá que se cumplan 750 años de la muerte de Jaume I y la Roqueta esté cerrada

La concejala socialista del Ayuntamiento de València Maite Ibáñez ha denunciado el "abandono" del patrimonio histórico por parte del gobierno municipal por mantener cerrado el Monasterio de San Vicent de la Roqueta "en pleno 750 aniversario de la muerte de Jaume I". El PSPV ha acusado al Partido Popular y Vox de convertir esta efeméride en "un ejercicio de propaganda" mientras mantiene cerrados edificios patrimoniales "que ya estaban recuperados para el uso ciudadano".

La edil ha lamentado que uno de los espacios "más emblemáticos vinculados a la conquista de València" haya sido "relegado precisamente en el año en el que la ciudad conmemora" la muerte del monarca. En este sentido, ha advertido de que el abandono del Monasterio de San Vicent de la Roqueta refleja la "falta de gestión y la parálisis" del ejecutivo municipal en materia de patrimonio.

"Dentro de las celebraciones del 750 aniversario del legado de Jaume I, queremos denunciar el olvido de (la alcaldesa) María José Catalá a un lugar tan emblemático como el Monasterio de San Vicent de la Roqueta. El lugar donde Jaume I decidió instalar su campamento a las afueras de València. Un lugar que se convirtió en centro de peregrinaje, no solo por el santo, sino también por la conquista. Y además un monasterio que fue ordenado construir por Jaume I", ha manifestado.

La rehabilitación

La responsable socialista ha recordado que "fue el gobierno progresista en 2016 el que inició su rehabilitación porque estaba en la ruina". "Se rehabilitó y se realizaron excavaciones arqueológicas. Y en 2023, cuando María José Catalá llegó al gobierno, ya estaba listo para entrar como sede de los servicios culturales y de las actividades vicentinas", ha agregado. "Han pasado tres años desde la rehabilitación del edificio - ha añadido- y sigue cerrado a los vecinos y vecinas". "Y ahora en el momento de la celebración de los 750 años del legado de Jaume I se ha borrado de los espacios emblemáticos de la ciudad".

A este respecto, ha mantenido que la situación "evidencia un modelo de ciudad que da la espalda al patrimonio y desaprovecha espacios públicos ya recuperados para el disfrute de los vecinos y vecinas".

Noticias relacionadas

Según Ibáñez, el gobierno de Catalá "ha sido incapaz" de poner en marcha equipamientos que estaban "preparados para prestar servicio" a la ciudadanía, lo que prolonga "un deterioro provocado exclusivamente por su falta de gestión". "Este es un capítulo más del abandono del patrimonio del Partido Popular y de Vox, y de la negligencia a la hora de gestionar edificios que ya estaban rehabilitados cuando llegaron al gobierno, como también pasa con la Casa del Relojero", ha resaltado la socialista, quien ha reclamado al gobierno municipal que "abandone la improvisación, deje de mantener cerrados edificios públicos ya recuperados y ponga este espacio al servicio de la ciudad y de las actividades culturales y vicentinas para las que fue preparado".