Supermercados abiertos hoy, 26 de julio, en València: cambio de horarios por la Batalla de las Flores

La Feria de Julio de València finalizará la edición de 2026 este domingo 26 de julio con su tradicional Batalla de Flores en el Paseo de la Alameda. A partir de las 20:00 tendrá lugar un vistoso desfile de carrozas decoradas con flores en el que los participantes de las carrozas y el público de los palcos se lanzarán mutuamente más de un millón de claveles.

Es por eso que el tráfico estará cortado por esa zona, pero además puede que algunos supermercados cierren o abran un servicio especial con motivo de la celebración. Te dejamos aquí una lista de los supermercados abiertos dicho día en la ciudad de València y sus horarios previstos:

Supermercados Abiertos

Mercadona

Por lo general, los supermercados de Mercadona suelen cerrar los domingos abriendo un grupo reducido de establecimientos en verano si están en zona turística o de alta influencia. Para el caso de València, estos son los establecimientos de Mercadona que abrirán domingo pero únicamente por la mañana:

Mercadona C/ Senyera, 24: abierto de 9:00 a 15:00

abierto de 9:00 a 15:00 Mercadona C/ Profesor Beltrán Báguena, s/n: abierto de 9:00 a 15:00

abierto de 9:00 a 15:00 Mercadona C/ Jesús, 79 : abierto de 9:00 a 15:00

abierto de 9:00 a 15:00 Mercadona C/ Artes Gráficas, 10: abierto de 9:00 a 15:00

Carrefour

Carrefour El Saler: abierto de 10:00 a 22:00

abierto de 10:00 a 22:00 Carrefour Express Avenida de Francia: abierto de 8:30 a 21:45

abierto de 8:30 a 21:45 Carrefour Express Ruzafa: abierto de 10:00 a 21:30

abierto de 10:00 a 21:30 Carrefour Express Marqués de Sotelo: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Carrefour Express Manuel Candela: abierto de 9:00 a 21:00

abierto de 9:00 a 21:00 Carrefour Express Avenida del Regne de València: abierto de 7:00 a 1:00

abierto de 7:00 a 1:00 Carrefour Express Músico Peydró: abierto de 9:00 a 22:00

abierto de 9:00 a 22:00 Carrefour Express C/ de la Pau: abierto de 9:00 a 21:00

abierto de 9:00 a 21:00 Carrefour Express Campanar: abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Carrefour Express Quart: abierto de 10:00 a 21:30

abierto de 10:00 a 21:30 Carrefour Express Avellanes: abierto de 10:00 a 21:00

abierto de 10:00 a 21:00 Carrefour Express Gran Vía Ferrab el Catòlic: abierto de 10:00 a 21:30

abierto de 10:00 a 21:30 Carrefour Express Serrans: abierto de 10:00 a 21:30

Lidl

Lidl Avenida del Port: abierto de 9:00 a 22:00

Charter

Charter Sevilla (Ensanche): abierto de 9:00 a 22:30

abierto de 9:00 a 22:30 Charter Salvador Giner (Ciutat Vella): abierto de 9:00 a 21:30

abierto de 9:00 a 21:30 Charter General San Martín (junto a la Plaza del Ayuntamiento): abierto de 9:30 a 14:30

ALDI

ALDI Avenida de les Balears: abierto de 9:00 a 22:00

La lista proporcionada de supermercados abiertos para el próximo 26 de julio busca ser lo más amplia y detallada posible, pero siempre se recomienda revisar el horario a la hora de querer ir al establecimiento para asegurarse de informarse del horario más actualizado hasta el momento.