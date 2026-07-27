El barrio de Benicalap será en el centro musical de València

Las buenas noticias llegan al valenciano barrio de Benicalap. Si julio comenzaba de forma un tanto atropellada en la zona -por el incendio que asoló el asentamiento okupa de la calle Picayo- a pocos días de cerrar el mes, las buenas nuevas son más que gratas para los vecinos del oficialmente conocido como 'Barrio de la Música' de València: el nuevo Auditori de Benicalap comenzará sus obras, previsiblemente, a principios de 2027.

El auditorio tendrá una capacidad para 425 espectadores / Ayuntamiento de València

Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, durante la presentación del proyecto de la que será "la segunda gran infraestructura musical de València" solo por detrás del Palau de la Música. Con una superficie construida de 2.550 metros cuadrados y una capacidad para 425 espectadores, esta nueva sala de conciertos -aunque será mucho más que eso- también se convertirá en la nueva sede de la Banda Sinfónica Municipal de València, noticia, que según ha explicado la propia alcaldesa, ha recibido con satisfacción la propia banda.

"El proyecto se nos ha ido de las manos" bromeaba Catalá en la presentación del proyecto a la que han asistido miembros de la asociación de vecinos, representantes de las nueve entidades musicales del barrio, comerciantes de Benicalap y los responsables del diseño del auditorio. Porque si bien el proyecto nació con la idea de que ocupara unos mil metros cuadrados, al final ha "más que duplicado su superficie" de construcción y alcanzando los 1.932 metros cuadrados útiles.

Catalá en la presentación del nuevo Auditori de Benicalap / Ayto València

Este próximo 31 de julio se aprobará en la junta de Gobierno el inicio de la licitación de las obras y la previsión sitúa el comienzo de estas a principios de 2027 que tendrán un plazo de ejecución de 9 meses y cuentan con un presupuesto de 8,52 millones de euros.

Distribución del auditorio

La nueva insfraestructura, que se ubicacrá junto a Jubiocio y la biblioteca municipal Carmelina Sánchez-Cutillas contará con cuatro plantas: sótano, baja, primera y segunda y además de las estancias propias para la organización e interpretación de conciertos "con unas instalaciones acústicas de primer nivel", también acogerá un área polivalente destinada al uso vecinal que tendrá su acceso independiente desde el exterior.

En el sótano se ubicará el núcleo principal de la actividad escénica, incluyendo el escenario, la zona baja de la platea y los camerinos; la planta baja acogerá el vestíbulo, la platea alta de la sala, además de la sala polivalente y los espacios de uso vecinal; la primera planta estará destinada a la zona de administración y de formación con aulas, oficinas, zonas de archivo y salas de reuniones y la segunda albergará el espacio técnico, con una zona reservada para el personal con taquillas y la sala de descanso.

En cuanto a los accesos al edificio, habrá tres: una entrada para el público del Auditorio, otra restringida para músicos y personal, y la mencionada entrada independiente a la zona de uso vecinal.

Recreación del nuevo auditorio / Ayto València

La construcción del nuevo auditorio también conllevará una reurbanización de los alrededores del "nuevo edificio emblemático de la ciudad" cuyo diseño es obra del estudio M6 Arquitectura y que ha sido consuoltado y tratado con las asociaciones vecinales de Benicalap: "Se ha establecido un diálogo permamente con los vecinos", señalaba Catalá, para ir adaptando el diseño a las necesidades y reivindicaciones del barrio.

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En este sentido, los representantes vecinales se han mostrado muy agradecidos e ilusionados con el proyecto del nuevo auditorio, "del que se habló por primera vez tras la pandemia de covid" y sobre el que se barajaron numerosas opciones previas, y ahora se convertirá en una realidad y un "gran acontecimiento para el barrio", como ha descrito Juan Antonio Caballero, vicepresidente de la Asociación de vecinos Benicalap y presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana.