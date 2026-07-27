La ciudadanía ya puede disfrutar del Polideportivo del Parc Central con acceso libre a la piscina y la sala de musculación

El nuevo Polideportivo municipal del Parc Central ha abierto sus puertas a la ciudadanía este lunes e inicia, de esta manera, su actividad en los primeros servicios disponibles para las personas abonadas, todo ello tras la celebración de las jornadas de puertas abiertas, que han permitido a vecinos y vecinas conocer las instalaciones y la oferta deportiva del nuevo centro ubicado en el barrio de Russafa.

“Animamos a la ciudadanía a conocer y descubrir esta nueva instalación municipal, la primera gran infraestructura deportiva en la historia de este barrio”, ha recordado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Tras la apertura del polideportivo de Nou Moles, Parc Central es el segundo polideportivo que abrimos en apenas tres años y al que seguirá el de Sant Isidre, actualmente en construcción”, ha añadido la edil.

Durante esta primera fase de funcionamiento, hasta el inicio oficial de la temporada deportiva en septiembre, las personas usuarias podrán hacer uso libre de la piscina para baño libre y de la sala de musculación. A partir del mes de septiembre, el Polideportivo del Parc Central ampliará su oferta con el comienzo de las actividades dirigidas, como son sesiones de fitnes y hyrox, además de los cursos de natación, y completará así la programación prevista para esta nueva instalación deportiva municipal.

La sala de musculación, disponbible para usuarios desde hoy / Ayuntamiento de València

Abonos disponibles

La ciudadanía ya puede acercarse al centro para resolver dudas y ampliar la información sobre los abonos disponibles y la nueva oferta deportiva. Las 500 primeras altas pueden beneficiarse de un descuento en el importe de la matrícula al realizar el pago correspondiente al mes de agosto, además de disfrutar de acceso gratuito a las instalaciones durante esta última semana de julio.

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El complejo dispone de piscina climatizada, zona de aguas e hidroterapia, salas de actividades, espacios de musculación y pista polideportiva. La instalación es fruto de la rehabilitación integral de la Nave 1 del Parc Central, una actuación que ha supuesto una inversión de 7,5 millones de euros, de los que 3 millones proceden de fondos europeos.