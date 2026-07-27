Muere Ramon Lapiedra i Civera, exrector de la Universitat de València y referente del valencianismo académico
El académico fallece a los 86 años
El mundo académico, científico y cultural valenciano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Ramon Lapiedra i Civera, catedrático de Física Teórica y rector de la Universitat de València (UV) entre los años 1984 y 1994. Destacado intelectual, físico e impulsor de la cultura y la lengua valencianas, Lapiedra deja una profunda huella tanto en el ámbito universitario como en la sociedad civil.
Trayectoria científica y académica
Nacido en Almenara (Plana Baixa) en 1940, Lapiedra se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid (1963). Tras obtener una beca del Gobierno francés, completó sus estudios e investigaciones en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de París, donde se doctoró en física teórica en 1969.
Posteriormente, obtuvo su segundo doctorado por la Universidad de Barcelona (1974) y ejerció la docencia en la Universidad de Santander antes de incorporarse, en 1982, como catedrático de Física Teórica en la Universitat de València. Su labor investigadora se centró en campos clave como la electrodinámica, la cosmología, la relatividad y los fundamentos de la mecánica cuántica, publicando obras de referencia como Las carencias de la realidad. La conciencia, el universo y la mecánica cuántica.
Compromiso cívico y rectorado
Durante sus diez años al frente de la Universitat de València (1984-1994), Lapiedra impulsó la modernización de la institución, la consolidación de sus estatutos democráticos y la dinamización de la vida cultural y lingüística de la comunidad universitaria.
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