Preocupación vecinal en Benimaclet por la acumulación de vegetación y el riesgo de incendios

La asociación vecinal de Benimaclet ha manifestado su preocupación al Gobierno Municipal de València, concretamente a sus Delegaciones de Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos y de Sanidad, por el riesgo de incendio en los edificios paralelos a la Ronda Norte, donde se acumula gran cantidad de vegetación fuera de control. La noticia llega tras el desgraciado incendio ocurrido el sábado en Manises, que se cobró la vida de una persona.

La asociación declara que los vecinos de Benimaclet están preocupados por el "polvorín" que supone tener la maleza, matorrales y vegetación incontrolados en la misma puerta de sus edificios. Dicha situación ya fue denunciada, primero por Registro de Entrada Municipal el pasado 20 de mayo, y posteriormente en intervención vecinal en el Pleno de la Junta Municipal de Exposición el pasado 4 de junio.

Sin respuesta

No obstante, los vecinos lamentan que la Delegación responsable "aún no se ha dignado a respondernos, mientras que a nuestra intervención en el Pleno de la Junta Municipal se han lucido contestándonos obviedades como si fuésemos ignorantes: Nos dicen que la zona en cuestión no es propiedad municipal, hecho que ya sabíamos. Aparte, nos ilustran aclarándonos que son propiedad de las diversas urbanizadoras del PAI, que también conocíamos, y para más inri nos iluminan informándonos que la Delegación responsable del control del estado de las parcelas es el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos".

Los vecinos declaran tener una sensación de desdén, debido a que consideran que las administraciones "se lavan las manos, y dejan al vecindario a expensas de que la vegetación descontrolada acabe invadiendo sus residencias, que la zona esté repleta de insectos y roedores, así como que poco a poco, y debido al abandono, los vertidos de escombros se vayan apoderando del territorio. Y lo que es más grave: Que ante la amplia vegetación y el abundante calor, se produzca un incendio que sin duda podría provocar graves daños", han concluido.

Maleza, vegetación muy crecida y basura, material inflamable que preocupa a la asociación vecinal / Asociación de vecinos de Benimaclet

Por su parte, la vicesecretaria general y portavoz del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Rosa Domínguez, ha exigido al gobierno de María José Catalá y Vox “la puesta en marcha de un plan urgente de limpieza y mantenimiento de los solares de la ciudad para evitar nuevos incendios como el registrado ayer en la rotonda de El Saler”. “Prevenir contra incendios también es limpiar”, ha apostillado.

Domínguez ha advertido de que el incendio es “consecuencia de la falta de mantenimiento de numerosos espacios degradados repartidos por toda la ciudad”. "Los vecinos y vecinas de muchos barrios llevan tiempo denunciando la acumulación de suciedad, residuos y maleza en solares de gran superficie, especialmente en los vinculados a desarrollos urbanísticos como el PAI de Benimaclet”. También ha recordado “la situación de abandono en la que se encuentra el parque de Benicalap, donde los vecinos han denunciado en reiteradas ocasiones el riesgo de incendio”.

Actuaciones preventivas

En este sentido, ha reclamado al Ayuntamiento que actúe de “manera preventiva mediante un plan extraordinario de limpieza, desbroce y retirada de residuos en todos los solares municipales” y que exija “a los propietarios privados el cumplimiento de sus obligaciones de conservación cuando corresponda”. "Estamos hablando de una cuestión de seguridad para las personas y también de salud pública, ha manifestado y ha considerado que “no es aceptable que los accesos a València y muchos barrios presenten esta imagen de abandono mientras aumenta el riesgo de incendios durante el verano".

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Domínguez ha lamentado que el gobierno de María José Catalá y Vox "siga actuando como si el cambio climático no existiera". "Tenemos un gobierno municipal negacionista del cambio climático que no está incorporando políticas de adaptación ni de prevención frente a un riesgo que cada verano es mayor”, ha advertido. Así, ha apuntado que “además de no limpiar solares, ante las olas de calor ni siquiera ha hay una red real de refugios climáticos y ha paralizado todos los proyectos de renaturalización que iba a preparar la ciudad para combatirlas”. “A Catalá solo se le ocurre anunciar la instalación de toldos donde debería haber árboles”, ha concluido.