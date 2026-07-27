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750 aniversario

Catalá defiende los elementos identitarios del pueblo valenciano en el homenaje a Jaume I en el Parterre

València abre los actos del 750 aniversario de la muerte de Jaume I con una ofrenda floral ante la estatua ecuestre del rey

Corona de laurel ante la estatua de Jaume I en el Parterre.

Corona de laurel ante la estatua de Jaume I en el Parterre. / Levante-EMV

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José Parrilla

José Parrilla

València

El Ayuntamiento de València ha depositado esta mañana en el Parterre una corona de laurel ante la estatua ecuestre del rey Jaume I, de cuya muerte se cumplen hoy 750 años.

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada de concejales y concejalas del Ayuntamiento, ha depositado la corona en recuerdo del monarca y ha recordado los numerosos actos que tiene previsto realizar este año el consistorio con motivo de esta efemérides. Así, la alcaldesa ha asegurado que “hemos querido hacer una programación conjunta con la Generalitat y hemos concentrado la mayor parte de la celebración en torno al 9 d’Octubre porque Jaume I es, de alguna manera, la figura a la que debemos nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra tierra y nuestro Regne de València”.

Catalá ha asegurado que “el Ayuntamiento ya está organizando ese 9 d’Octubre especial que viviremos en la ciudad de València en que, por primera vez en 50 años, la espada del rey saldrá del Ayuntamiento en la Procesión Cívica”. Según María José Catalá, “como Ayuntamiento, tenemos la obligación de hacer de este año un año muy especial”. También se ha previsto la rehabilitación del busto de Jaume I que hay en el Ayuntamiento de València y se montará una recreación histórica del campamento del Conqueridor en el Parc Central.

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Pueblo e identidad

"Como pueblo, tenemos la obligación de hacer de este año un año muy especial. Los valencianos nos sentimos parte de un proyecto nacional, que es España, pero también tenemos una tradición, unas costumbres, una lengua propia y una identidad muy importante. También tenemos un estatuto de autonomía y pienso que tenemos que ser muy fuertes con estos elementos identitarios, que son nuestros, son del pueblo valenciano. Por tanto nosotros celebraremos este año de la mejor manera", ha anunciado Catalá.

Estatua del rey Jaume I en el Parterre de València.

Estatua del rey Jaume I en el Parterre de València. / Levante-EMV

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