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València desactiva la alerta ambiental por humo y calima

El Ayuntamiento de València pone fin al protocolo de contaminación atmosférica al registrar una bajada de las partículas y una mejora del aire

Medidor de partículas en la avenida del Cid.

Medidor de partículas en la avenida del Cid. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de València ha desactivado este lunes el protocolo por contaminación atmosférica que aplicó ayer domingo debido a que las concentraciones de partículas han bajado y la calidad del aire "ha mejorado".

El consistorio informó ayer de la implementación del protocolo de contaminación tipo 1 debido a la intrusión de partículas saharianas y también de partículas procedentes de los incendios de Castellón y de otros puntos próximos a la capital.

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Este tipo de alertas aconseja, por ejemplo, no hacer deporte al aire libre o usar mascarilla las personas con dificultades respiratorias.

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