Abre sus puertas Intelier Malvarrosa Plaza, el nuevo hotel que respira y transmite València

Situado a apenas unos metros de la playa más emblemática de la ciudad, el hotel Intelier Malvarrosa Plaza ha abierto sus puertas, y su espectacular 'rooftop' con piscina y vistas al mar, al público local y a los turistas que deseen disfrutar de la ciudad en un alojamiento que respira y transmite València por los cuatro costados.

Con una categoría de 4 estrellas Superior, este nuevo hotel, que cuenta con 170 habitaciones, nace con la vocación de convertirse en el hotel de referencia en el barrio de la Malva-rosa. Esta elección no es casualidad: para la cadena hotelera Intelier, perteneciente al grupo Nealis, la zona ofrece muchas posibilidades y pocos enclaves hay en la ciudad que sean una muestra del ADN valenciano de una forma tan pura. Porque el proyecto tiene esa vocación, la de rendir un homenaje al territorio y para ello apuesta por la colaboración con empresas, artesanos y profesionales de la tierra que han trabajado en gran parte de su desarrollo.

Gastronomía, artesanía y trabajadores locales

El saber hacer valenciano impregna casi cada uno de los rincones de este hotel boutique que reivindica la filosofía del 'Kilómetro 0' más allá de lo culinario, que también. No en vano, el galardonado cocinero Ricard Camarena, que cuenta con dos Estrellas Michelin, liderará la propuesta gastronómica del Malvarrosa Plaza con cuatro puntos dentro del propio hotel. Sus creaciones se degustarán en el servicio de buffet así como en la zona de cafetería y coctelería del hall, en el servicio de cocina del 'rooftop' y en el restaurante integrado en el propio establecimiento, que abrirá sus puertas este mismo otoño.

Como indicábamos, los creadores valencianos están presentes en numerosos elementos del hotel. Una de las piezas con más personalidad del edificio es la escalera principal, cuya composición lumínica ha sido creada por el reconocido artista fallero Manolo García con la técnica artesanal de 'vareta', finas tablas de madera moldeadas que evocan la parte más tradicional de la fiesta valenciana combinándola con lo contemporáneo a través de unas elegantes lámparas que han sido creadas expresamente para el establecimiento.

Los alicatados realizados con cerámica de Manises y la colección de platos decorativos realizados por la escultora valenciana Amparo Carbonell, la primera mujer escultora miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que adornan las paredes otorgan una dimensión cultural y artística que refuerza la personalidad propia del establecimiento.

Pero parte del talento local con el que cuenta el nuevo hotel de València está integrado de un modo más activo: algunos de los miembros del equipo humano son vecinos del barrio. Y es que, tal como revela Iker Llano, director de Intelier Hotels & Suites, recurrieron, además de a las actuales vías de búsqueda de trabajadores a través de plataformas digitales, a uno mucho más tradicional, poner carteles en los que anunciaban que se necesitaban personal. Y surtió efecto. Algunos de los perfiles que resultaban más complicados de cubrir, encontraron a sus candidatos perfectos entre el vecindario. "Este es un proyecto que se ha vinculado con el entorno desde el primer minuto", comenta Llano, quien señaló que con la apertura del nuevo hotel, además de ampliar la oferta hotelera de calidad en la ciudad, se han creado más de 100 puestos de trabajo entre directos e indirectos, priorizando la contratación local.

Luminosidad mediterránea

La luminosidad y la hospitalidad del carácter mediterráneo son características que se desprenden no solo de la mano del equipo humano -"para nosotros abrir las puertas del hotel ha sido como hacerlo de nuestra propia casa, somos y nos sentimos anfitriones", apuntaba Israel Muñiz, director del Malvarrosa Plaza- sino que lo hace también a través de las instalaciones.

Iker Llano (centro) director de Intelier Hotels & Suites, e Israel Muñiz, director de Intelier Malvarrosa Plaza / Fernando Bustamante

La cálida luz se cuela estratégicamente en todo el emplazamiento transmitiendo la alegría, la vitalidad y el optimismo relajado propio de València. Y en ello se ha basado Proyecto Singular, el estudio de interiorismo que ha desarrollado el proyecto y que ha planteado una interpretación contemporánea de la identidad valenciana, combinando tradición y modernidad a través de materiales, texturas y referencias locales para crear espacios cálidos, sensoriales y conectados con el entorno. Por su parte, Morph Studio firma el proyecto arquitectónico, donde la fluidez del mar inspira un diseño que contribuye a la regeneración urbana y pone en valor las cubiertas como espacios clave del edificio.

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El compromiso con la sostenibilidad es otro de los pilares del Malvarrosa Plaza. El edificio ha sido concebido bajo criterios avanzados de eficiencia y responsabilidad ambiental, y cuenta con las certificaciones DGNB en categoría Gold y BREEAM en categoría Excepcional, dos de las distinciones más exigentes en materia de construcción sostenible que sitúan al nuevo hotel entre los proyectos más avanzados del sector.