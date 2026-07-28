El Ayuntamiento se compromete con los vecinos a no ampliar terrazas en la plaza del Ayuntamiento y respetar el "sopar a la fresca"

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) se ha reunido con la concejala de Turismo Paula Llobet para trasladar su preocupación tras la publicación en prensa de noticias como la posible extensión de terrazas en la plaza del Ayuntamiento o que se pudiera plantear el confinar a los vecinos y vecinas que salen al paseo marítimo al “sopar a la fresca”. Durante la reunión, que fue solicitada por la entidad vecinal, la concejala ha clarificado ambas cuestiones asegurando que no se van a ampliar terrazas y defendiendo la tradición del “sopar a la fresca”.

Respecto a la cuestión de las terrazas en la plaza del Ayuntamiento, Llobet ha explicado que se trata de un proyecto que conlleva reordenar el espacio público para evitar la ocupación excesiva y ganar mayor accesibilidad, además de poner límites a los propios establecimientos. Por otra parte, ha mencionado que en ningún caso el Gobierno municipal va a imponer modelos ni fabricantes para el mobiliario de las terrazas, pero sí va a establecer unos criterios mínimos, por lo que sí se contempla la subvención de dicho mobiliario, tal y como ha explicado.

En ese sentido, desde la Federación Vecinal de València se considera que ya hay una excesiva generosidad municipal con la ocupación del espacio público, donde en demasiados lugares los viandantes no tienen ni el mínimo legal de derecho a paso y hay demasiadas terrazas que ocupan la totalidad de una acera o una plaza. La presidenta de la FAAVV, María José Broseta, ha señalado que desde el movimiento vecinal “no podemos estar de acuerdo en que el Ayuntamiento subvencione con dinero público parte la infraestructura de negocios privados que, además, restan espacio público a los vecinos y vecinas”. Como mínimo, ha añadido, debería excluirse de estas ayudas a quienes incumplan la ley, propuesta que ha sido acogida por la concejala de Turismo.

Ocupación del espacio público

Asimismo, la presidenta de la Federación Vecinal traslada su intranquilidad por la ocupación del espacio público ya que, como indican asociaciones vecinales de los distintos barrios, muchos de los establecimientos no cumplen y no se observa que se estén sancionando esos incumplimientos. “El ocio y el turismo precisan de mayor regulación, pero también de inspección y sanción, porque parecen no tener límites”. Además, ha insistido María José Broseta, “el modelo está provocando consecuencias directas en la carestía de la vida, la gentrificación y la expulsión de los residentes de sus propios barrios debido a la alarmante subida de precios, en particular de la vivienda”. “El vecindario de València ya sufre diariamente las consecuencias de una saturación que precariza los barrios”, ha añadido la presidenta de la FAAVV. Por ello, la federación vecinal solicita al Gobierno municipal que apueste y priorice en el bienestar, el descanso y el derecho a la vivienda.

Respecto a los excesos de mesas y sillas en las terrazas de los bares, la concejala de Turismo se ha comprometido a aplicar la propuesta de la FAAVV de obligar a los establecimientos a indicar de manera perfectamente visible y también a través de códigos QR la información completa de cada licencia, con número de aforo interior y exterior y número exacto de mesas y sillas permitidas en cada terraza y su ubicación exacta.

Noticias relacionadas

Defensa del “sopar a la fresca”

En relación con la supuesta propuesta formulada por hosteleros del Marítimo para acotar y restringir la práctica del “sopar a la fresca” en el paseo marítimo de la ciudad, la concejala de Turismo ha aclarado que no se trata de una propuesta de ninguna asociación ni agrupación de hosteleros, sino una propuesta aislada que, en ningún caso, el Gobierno municipal apoya. Para la Federación Vecinal, el “sopar a la fresca” no constituye en ningún caso un problema de ordenación urbana, sino una seña de identidad cultural profundamente arraigada en la idiosincrasia valenciana.