El Palmar celebra su tradicional concurso de Allipebre, el plato más singular de la gastronomía valenciana

La esencia más pura de la gastronomía valenciana ha tenido esta tarde una cita ineludible en el corazón del parque natural de l'Albufera: El XVII Concurs d'Allipebre Tradicional Illa del Palmar, organizado por la Asociación de Hostelería de El Palmar, entidad defensora de esta herencia culinaria. A partir de las 19:00 horas, la emblemática plaza de la Sequiota se ha llenado de los aromas del ajo, el pimentón y la preciada anguila de L'Albufera, todo ello con una importante presencia de público, expertos en gastronomía y autoridades, entre ellas la concejala de València Paula Llobet.

Este certamen nació en el año 2010 impulsado por los propios hosteleros de la pedanía con el objetivo de preservar la receta original que ha pasado de generación en generación y convertirla en un reclamo turístico de primer nivel. Un esfuerzo que ha consolidado al evento, obteniendo recientemente el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana.

“El allipebre no es solo un plato espectacular, es el ADN de El Palmar y de València”, ha destacado Paula Llobet. “Desde el Ayuntamiento y la Fundación Visit València queremos poner en valor el trabajo incansable de la Asociación de Hostelería y de su presidente, Emilio Gálvez. Gracias a su dedicación, hoy celebramos la decimoséptima edición de un evento que nos posiciona como un destino gastronómico único, auténtico y muy respetuoso con nuestras raíces”.

Una fiesta de interés turístico para todos

El concurso ha reunido un año más a los profesionales de la restauración para medir su destreza frente a los fogones. Cocinan en igualdad de condiciones para demostrar ante un jurado experto quién tiene la mejor mano y domina los secretos de esta exigente y sabrosa elaboración.

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Una vez finaliza la competición oficial, la fiesta se abre a todos los asistentes. Tal y como marca la tradición del certamen, la Asociación de Hostelería ofrece una degustación del plato para poner en valor el producto de kilómetro cero. “Queremos invitar a todos los valencianos y a quienes nos visitan a que se acerquen a El Palmar. Es una oportunidad de oro para probar el mejor allipebre del mundo y vivir desde dentro una Fiesta de Interés Turístico que es puro orgullo valenciano", ha concluido Llobet.