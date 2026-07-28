Verano sin pediatra en los Pobles de València: la falta de personal agrava la atención sanitaria

Un verano más, los Pobles de València se quedan sin pediatra en los consultorios auxiliares por la falta de personal sanitario y con el servicio de medicina general bajo mínimos. La situación se repite año tras año tanto en las pedanías del norte como en las del sur de la ciudad y deja sin atención de proximidad al vecindario —y, muy especialmente, a la población infantil— justo cuando los pueblos —especialmente los del sur— multiplican sus habitantes.

En los Pobles del Nord, los consultorios de Benifaraig, Borbotó, Carpesa y Poble Nou se quedan sin pediatra desde esta misma semana y durante todo el mes de agosto, de manera que las familias con menores no tienen más opción que desplazarse hasta el ambulatorio de referencia, en la avenida Joan XXIII, en el barrio de Benicalap. No es ninguna novedad: la falta de dotación de personal en estos consultorios ya unió en 2022 a todos los grupos del Consejo de Distrito —el PP y Vox incluidos—, que por unanimidad exigieron a la Conselleria de Sanidad una asistencia próxima para el vecindario.

Al sur, el panorama no mejora. El consultorio del Forn d'Alcedo cierra en agosto y no recupera el servicio hasta el 7 de septiembre, mientras que El Perellonet, El Saler, Pinedo y El Palmar se quedan sin atención del pediatra desde julio y hasta el 21 de agosto. Son, precisamente, las pedanías con más afluencia de población en estos meses, cuando la gente hace vida en su pueblo de residencia y el litoral se llena de visitantes.

La situación de Cases de Bàrcena, en Pobles del Nord, merece un capítulo aparte. Aunque en la anterior legislatura se habilitó un espacio para el consultorio en la nueva alcaldía pedánea, el vecindario continúa sin ningún servicio de proximidad y se tiene que desplazar hasta Almàssera. Y ni siquiera allí encuentran garantías: la Asociación de Vecinos Carraixet ha puesto sobre la mesa que, durante las vacaciones, la cobertura de las ausencias del personal médico en el centro de salud de Almàssera no llega ni a la mitad, y que no se sustituye ni al personal de enfermería, ni a la matrona, ni al administrativo.

Valencianos de segunda

Quien ha denunciado esta situación ha sido el grupo Compromís en el Ayuntamiento de València. Para la concejala Lucía Beamud, la conclusión es evidente: "los Pobles de València tienen que tener las mismas prestaciones y servicios que cualquier otro barrio de la ciudad. No se puede tolerar a estas alturas de siglo que haya valencianos y valencianas de primera y de segunda según dónde vivan. Con el PP y Vox, en lugar de ganar servicios públicos, los perdemos", dice Beamud

La concejala de Compromís, por tanto, vuelve a exigir al Ayuntamiento de València y a la Conselleria de Sanidad que pongan fin a un problema crónico ante el que el gobierno del PP y Vox "no ha movido un dedo". "¿A qué esperan el PP y Vox para ponerse a trabajar?", se pregunta Lucía Beamud, que recuerda que los habitantes de estos pueblos "estamos pagando incluso más impuestos que otros barrios de València" y, pese a ello, cuentan con servicios públicos cada vez más deficientes. Durante el resto del año, además, los consultorios de Benifaraig, Borbotó, Carpesa y Poble Nou comparten médico de cabecera, algo que ya obliga al vecindario a ir de un pueblo a otro en caso de necesidad urgente.

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Respecto a los pueblos donde hay segundas residencias, Compromís lamenta que sea "en verano, cuando más gente tenemos, el momento que eligen para recortar el servicio. No tiene ningún sentido", denuncia la concejala.