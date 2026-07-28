València cerrará la carretera de El Saler dos horas antes del eclipse del día 12 de Agosto

La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de València, reunida para organizar el dispositivo del eclipse del próximo 12 de agosto, y que forma parte del plan especial del Ministerio del Interior, ha decidido cerrar la CV-500, carretera de El Saler, dos horas antes de este evento, así como el cierre del parque natural de la Devesa-El Saler, debido al "contexto complicado de climatología y de sostenibilidad", ha declarado la alcaldesa, María José Català. Las restricciones no se aplicarán a aquellas personas que sean residentes de la zona, a los que se les exime de esta medida siempre que puedan acreditar que realmente viven allí o disponen de segunda residencia.

La alcaldesa ha puesto en valor el plan de actuación municipal que el ayuntamiento aprobó el 25 de junio para el eclipse. Ha desvelado que desde el ayuntamiento van a hacer una campaña informativa con tal de concienciar a la ciudadanía de las medidas de prevención, como el uso de gafas homologadas o ver el eclipse desde cualquier punto visible de la ciudad, no solo el punto establecido en la playa de la Malva-rosa, con tal de no abarrotar los accesos y salidas.

Buscar la normalidad

"El objetivo es informar a la ciudadanía de que este momento histórico se debe de vivir con total normalidad, tranquilidad y seguridad", ha declarado. La alcaldesa también ha aclarado que se movilizará un operativo de 200 personas entre distintos cuerpos de seguridad, como policía, bomberos, protección civil y Cruz Roja, así como que se constituirá un CECOPAL en la Casa dels Bous desde por la mañana, con tal de "estar pendientes de la movilidad todo el día".

El subdelegado del gobierno, José Rodríguez, ha hecho hincapié en la importancia de las juntas locales de seguridad para "coordinar todos los efectivos estatales, en este caso seguridad ciudadana y las fuerzas de seguridad del estado, con los recursos autonómicos y municipales". Rodríguez, al ser preguntado sobre si se esperan alteraciones de orden público, ha comentado que no es el foco principal, y ha apuntado que "lo que es importante es prever, dentro de lo que cabe, toda esa gran movilidad de gente, asegurar los accesos y sobre todo prever esa coordinación y cooperación".

Puntos oficiales de visión

La ciudad de València es uno de los seis puntos oficiales de visión del eclipse determinados por la Generalitat y se ha habilitado como Punto de Observación Oficial la playa de La Malva-rosa y El Cabanyal. Durante la Junta Local de Seguridad celebrada esta mañana se ha determinado que tanto el puesto de mando operativo como los servicios médicos y el punto violeta se instalarán en la calle de la Séquia de la Cadena (Escultura de los Delfines), como sucede en la noche de San Juan.

El cierre del Parque Natural de la Devesa se ha adoptado para evitar posibles aglomeraciones en el parque natural y para poder tener capacidad operativa en caso de cualquier emergencia tanto en la zona del bosque de la Devesa como en El Palmar y que la carretera de El Saler siga operativa durante la tarde del día 12 para la circulación de residentes y vehículos de seguridad y emergencia.

María José Catalá ha valorado la experiencia municipal en otras noches de afluencia masiva de visitantes y, por eso, ha explicado que “hemos instalado un punto de visionado desde la playa de La Malva-rosa, que, por sus dimensiones y por el trabajo establecido y previo que hacemos todos los años en San Juan, conocemos y tenemos mayores recursos. Un operativo de 200 personas entre distintos cuerpos, bomberos, policías locales y demás velará por la seguridad y recomendamos a la ciudadanía que no intente visionar el eclipse sin la protección de esas gafas homologadas que, evidentemente, tienen que llevar”.

En la Malva-rosa se esperan 10.000 personas

En el punto de observación oficial, en el que se espera que haya más de 10.000 personas, se ampliarán todos los servicios municipales de la playa hasta las 23 horas para realizar la cobertura extraordinaria de socorrismo y asistencia sanitaria. Además, está previsto que los Bomberos de València estén presente con una embarcación así como las unidades de drones de los Bomberos y la Policía Local.

Se recomienda acceder a este punto en trasporte público, para lo que se reforzarán las líneas de la EMT que llegan a las playas y con la suficiente antelación. Además, si el eclipse se quiere observar desde la terraza de la vivienda, se recomienda que unos días antes se compruebe la posición del sol en el horario del eclipse.

Horario del eclipse

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 se producirá al atardecer, con el sol muy bajo sobre el horizonte. Estas son las fases clave que podrán observarse desde València:

19:38 h Comienza el eclipse parcial. La luna empieza a cubrir el sol.

20:32 h Comienza la fase de totalidad. La luna cubre completamente el sol.

20:32 - 20:33 h Máximo del eclipse. Este es el instante más esperado: el cielo se oscurece, baja ligeramente la temperatura y puede apreciarse la corona solar a simple vista.

20:33 h Finaliza la totalidad.

20:58 h El eclipse termina coincidiendo prácticamente con la puesta de sol.

Proteger la vista

El eclipse solar es un fenómeno natural que no se puede observar de forma directa ya que puede causar lesiones oculares graves e irreversibles. Para disfrutar del fenómeno con total seguridad se debe utilizar siempre protección homologada, sólo se pueden utilizar gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2 2015 y que son aptas para la observación de eclipses. De hecho el Ayuntamiento de València ha adquirido estas gafas homologadas para todo el personal municipal que trabaje durante el fenómeno.

Además si se utiliza una cámara fotográfica, prismáticos, telescopio o la cámara del teléfono móvil, hay que emplear siempre un filtro solar homologado delante del objetivo. Apuntar estos dispositivos directamente al sol sin la protección adecuada puede dañar el equipo y también poner en riesgo la vista durante la observación.

No deben utilizarse métodos caseros porque estos elementos no protegen la vista y pueden provocar daños irreversibles, por ejemplo, gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CDs, DVDs o cualquier otro método casero.

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Además se recomienda una especial atención a los menores, que deben estar supervisados en todo momento durante la observación del eclipse, así como prestar también especial atención a las personas mayores o con dificultades para seguir estas recomendaciones.