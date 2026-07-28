Turismo
València crea el primer Comité de Crisis Turística de España para atender a los visitantes en caso de emergencia
El nuevo plan RETUR permitirá al destino valenciano ofrecer alojamiento alternativo, regreso a casa y asistencia sanitaria a los visitantes
La ciudad de València ha constituido el primer Comité de Crisis Turística (CCT) de España, un órgano de coordinación impulsado por la Fundación Visit València, que sienta en la misma mesa a las principales entidades del sector para blindar al destino frente a posibles emergencias. El objetivo principal de este comité será aplicar de forma ágil el nuevo plan RETUR (Plan de Resiliencia Turística frente a Emergencias), el memorando de actuación, pionero en el país, que garantiza una respuesta rápida, organizada y eficaz ante fenómenos meteorológicos extremos, crisis sanitarias u otras situaciones. Más en concreto, este comité organizará la atención a los turistas en caso de emergencia, la búsqueda de alojamientos alternativos, el regreso a sus casas o la atención sanitaria en caso de ser necesaria. Tendrá, además, una segunda función, que es canalizar la atención que los hoteles o los locales de hostelería pueden prestar a la población normal en caso de emergencias.
La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha puesto en valor el carácter innovador de esta medida: “Con la creación de este comité, València da un paso al frente en toda España. La coordinación entre las administraciones y nuestras empresas es fundamental. Queremos que si ocurre cualquier eventualidad haya una red de seguridad organizada para ofrecer una respuesta rápida”. “Damos un paso al frente en toda España. Queremos que el turista sepa que, si ocurre cualquier eventualidad, en València hay una red de seguridad organizada para protegerle”, ha reiterado.
Este nuevo protocolo establece canales de información en varios idiomas, planes de reubicación de alojamiento, asistencia para el regreso a los lugares de origen y mecanismos de colaboración público-privada. En el comité están integradas todas las voces del sector, como la Fundación Visit València, Hosbec, Aptur CV, AEVAV, Asociación de Guías Oficiales de la Comunitat Valenciana, Hostelería Valencia, Palacio de Congresos, Feria Valencia, CEV, Cámara de Comercio, Ciutat de les Arts i les Ciències y el Cuerpo Consular.
Canalizar la solidaridad del sector
Además de proteger a las personas visitantes, el Comité de Crisis Turística tendrá una segunda función vital: “organizar la respuesta solidaria que el sector turístico valenciano siempre demuestra en los momentos más críticos”, tal como ha subrayado la concejala.
“Los valencianos sabemos bien que, cuando las cosas se complican, nuestros hoteleros, hosteleros y profesionales turísticos son los primeros en arrimar el hombro, ofreciendo camas, comida o transporte. Este comité nos permitirá canalizar toda esa solidaridad de forma ordenada para que los recursos esenciales lleguen rápido a la población afectada. València consolida hoy un modelo de colaboración que nos hace más seguros, más resilientes y más humanos”, ha concluido Llobet.
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