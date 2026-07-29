El ayuntamiento no encargará nuevos informes para la protección de los Docks

El Ayuntamiento de València no pedirá un nuevo informe para dar mayor protección al edificio de los Docks del puerto después de que el primer informe, encargado al arquitecto José María Lozano, descartara cualquier tipo de valor patrimonial e histórico y dejara a estos viejos almacenes del puerto de València en manos de la política. Según ha explicado el edil de Urbanismo, Juan Giner, este edificio ya está incluido en el catálogo de edificios protegidos de la Marina de València y lo que hace falta en este momento es buscar un uso al edificio, que como viene relatando este periódico, se encuentra en un estado de abandono importante.

El edificio de los Docks es uno de los edificios históricos del puerto de València y además es el edificio que más marcas de la Guerra Civil tiene en sus paredes, más de un centenar de impactos de bala y metralla. La Sección Municipal de Arqueología ya consideró en 2022 que era necesario estudiar una mayor protección, el Servicio de Planeamiento informó de que resultaba lógico elevar su catalogación como Bien de Relevancia Local, el Síndic de Greuges recomendó evitar cualquier actuación que pudiera perjudicar el procedimiento y el Servicio de Patrimonio Cultural de la Generalitat indicó que era el Ayuntamiento quien debía formular la propuesta de catalogación.

Así las cosas y para determinar si debía estar protegido o no este edificio, el Ayuntamiento encargo al arquitecto José María Lozano un informe sobre el valor del mismo, y la conclusión de Lozano es que no reunía las condiciones para darle mayor protección patrimonial. En concreto, decía que el edificio "no ha sido protagonista de hecho alguno relevante". Ahora, el edificio está pendiente de uso y en estado de abandono.

Debate reabierto

No obstante, el debate no quedó ahí y en la última Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València el grupo Compromís presentó una moción en la que pedía anular las conclusiones del informe de José María Lozano por presentar errores objetivos que afectan directamente a su validez. El principal, según la portavoz de Compromís, Papi Robles, es que el estudio parte del nivel de protección previsto durante la exposición pública del Plan Especial de la Marina de 2013 e ignora las modificaciones incorporadas en la aprobación definitiva de diciembre de 2014 y las posteriores modificaciones del catálogo. Dicho de otro modo: el informe trabaja sobre un planeamiento que ya no está vigente. "Se descarta proteger uno de los edificios patrimoniales más importantes del litoral valenciano con un informe que ni siquiera identifica correctamente los niveles de protección de los edificios de la Marina", dice Robles.

La moción también reclamaba una nueva valoración patrimonial encargada a una institución consultiva oficial (Consell Valencià de Cultura, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos o las universidades valencianas) que contemple los valores arquitectónicos, históricos, arqueológicos, industriales, etnológicos y de memoria democrática del inmueble, que tenga en cuenta los informes de los servicios técnicos municipales y que, mientras se resuelve el procedimiento, el Ayuntamiento garantice la conservación del edificio y la preservación de las marcas de metralla de las fachadas, más de un centenar de la Guerra Civil española. "Mientras el equipo de gobierno encadena declaraciones vacías sobre usos emblemáticos, a los Docks se les caen los balcones a la calle. No hace falta ningún informe para verlo: basta con pasar por delante", recordó Papi Robles.

Moción rechazada

La moción de Compromís no fue aprobada por el equipo de Gobierno, pero el propio concejal de Urbanismo, Juan Giner, alentó el debate sobre el edificio. Según Compromís, dio la sensación de que podía encargarse un nuevo informe, pero el propio Giner, en declaraciones a Levante-EMV, lo ha descartado. El concejal de Urbanismo ha explicado que los Docks ya están incluidos en el catálogo de edificios protegido de la Marina de València, es decir, ya goza de algún tipo de protección, por lo que no considera necesario abundar en esta materia, sobre todo después de que el informe de José María Lozano dejara claro que no merecía mayor desarrollo.

Noticias relacionadas

Así pues, el Ayuntamiento no tiene previsto encargar nuevos informes al respecto. A juicio de Giner, lo que hace falta ahora es buscarle un uso al edificio y proceder a su rehabilitación. Desde que el edificio dejó de tener uso en 2015 ha habido varias propuestas sobre la mesa, la última la construcción de un centro de datos, pero ninguna ha cuajado y en este momento solo hay unas declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, en las que asegura que se está buscando un uso "emblemático". Hay que tener en cuenta que los Docks se encuentran físicamente junto al polo de innovación de la Marina de València y en esa dirección podría confeccionarse el futuro del edificio.