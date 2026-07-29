Calor extremo: València instala los primeros toldos de su plan de sombras

El Ayuntamiento de València ha iniciado este martes el montaje de los primeros toldos en las plazas de Espanya y de Amèrica como prueba piloto del futuro plan de sombras encargado por la Corporación para generar espacios de sombra en las plazas del centro y todos los barrios de la ciudad. Este encargo se enmarca en la estrategia municipal de incorporar elementos de protección climática en los futuros desarrollos urbanos, para combatir las cada vez más persistentes olas de calor en verano.

Para ello, los servicios municipales han encargado recientemente un estudio de espacios de sombra mediante un contrato menor de servicios, con un plazo de ejecución de cuatro meses, en el que se analizarán plazas y calles singulares en el ámbito del Plan Valentia y el resto de plazas en todos los barrios de la ciudad seleccionadas por sus especiales necesidades de arbolado o de sombra y con el criterio de priorizar los emplazamientos de mayor impacto solar. Esos trabajos parten del análisis de referencias aplicadas en otras ciudades y de un estudio de soleamiento de cada emplazamiento, teniendo en cuenta los condicionantes urbanísticos, técnicos y patrimoniales de cada lugar.

Toldos casi montados en la Plaza de España. / Levante-EMV

A partir de ahí, el estudio propondrá las soluciones técnicas más adecuadas, valorará su coste —instalación, montaje y desmontaje, almacenamiento y limpieza— y elaborará directrices para una futura ordenanza municipal, de modo que el despliegue posterior cuente con un marco técnico y normativo homogéneo. El contrato contempla la entrega de una ficha resumen por cada emplazamiento, con un calendario de trabajo que se extiende de agosto a noviembre de 2026.

“Ponemos dos nuevas zonas de sombra en la plaza de Espanya y en la plaza de Amèrica como primer paso de un proyecto mucho más ambicioso que nos permitirá determinar la mejor solución para generar zonas de sombra en todas las plazas de nuestra ciudad”, asegura el concejal de Urbanismo, Juan Giner.

Respuesta a las altas temperaturas

Los toldos de las plazas de Espanya y Amèrica responden a una reflexión más amplia que la alcaldesa de València, María José Catalá, ha puesto encima de la mesa recientemente sobre la necesidad de que todos los proyectos urbanos de la ciudad incorporen elementos de diseño como una respuesta estructural a las altas temperaturas y al estrés climático, y no como una solución puntual.

En esa línea, el equipo de gobierno aplica ya tres parámetros en sus intervenciones en el espacio público: reducir la contaminación acústica y atmosférica —con soluciones como el asfaltado fonoabsorbente, que rebaja en torno a diez decibelios el ruido y cerca de un 20 % las emisiones de CO₂—; ganar zonas de sombra mediante la plantación de arbolado de gran porte y la ampliación de zonas verdes; y mejorar los parques infantiles y la accesibilidad como criterio transversal de todos los proyectos.

Los nuevos toldos de la Plaza de España de València. / Levante-EMV

En ese sentido, cabe recordar que proyectos como el de la futura reurbanización de la plaza de San Agustín, cuyas obras encaran la fase final de adjudicación, aumentan la vegetación para generar zonas de sombra con la plantación de 69 nuevos árboles y la instalación de más de 300 metros cuadrados de pérgolas de protección solar.

A ello se suma el trabajo de la Concejalía y el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines en la redacción de otros proyectos de zonas de sombra, procedentes de los presupuestos participativos de 2025-2026, para proteger del calor las áreas de juegos infantiles en parques de distintos barrios.

Estas actuaciones, que prevén cubrir con lonas los espacios de juego de al menos cinco distritos, incluyen emplazamientos como la plaza de José María Giménez Fayos, en Benicalap, y otras intervenciones en Patraix, Nou Moles —con la plaza de Roma—, Benimaclet o la plaza del Professor López-Ibor, en Campanar, además de toldos en los patios de varios colegios.

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Los toldos que se instalan esta semana suponen una solución inmediata que anticipa ese enfoque mientras el estudio de sombras municipal define soluciones estables y extensibles al resto de la ciudad.