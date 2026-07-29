Oltra y Baldoví, juntos en el concurso de allipebre de El Palmar

La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, ha asistido al Concurs d'Allipebre Illa del Palmar, acompañada por el Síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, y de los concejales de València Lucía Beamud y Giuseppe Grezzi. Oltra compartió mesa, plato y alegría con el equipo ganador del segundo premio del concurso, el restaurante 'Catering Tio Paloma', compuesto por Ernest y Vicenta Peris, María Vicenta Serrano y Paco Marco. Una tarde de entendimiento en el seno de la formación nacionalista.