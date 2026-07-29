El Síndic exige al Ayuntamiento de València el coste de los viajes de una concejala a Singapur, Dubai, Silicon Valley o Medellín

El Síndic de Greuges ha pedido al Ayuntamiento de València que facilite información detallada sobre los gastos de los viajes realizados en el ámbito de Las Naves y vinculados a la concejala Paula Llobet, tras la negativa reiterada del Ejecutivo municipal a aportar estos datos. Entre los destinos de la concejala de Innovación se encuentran Singapur, Dubái, Silicon Valley o Medellín, todos ellos destinos caros que, a juicio del Síndic, están legalmente obligados a justificar.

Según ha explicado el concejal de Compromís Pere Fuset, el informe de conclusiones del Síndic, que incluye peticiones expresas sobre la materia, llega después de que el gobierno municipal rechazara dar respuesta a las solicitudes de información de esta formación sobre los viajes institucionales de Paula Llobet financiados con dinero público a través de la fundación pública municipal de Las Naves. “No estaríamos hablando de esto si Catalá hubiera sido transparente desde el principio. El problema no es que una concejala viaje por su cargo, el problema es ocultar cómo se gasta el dinero público”, ha precisado Fuset.

El edil valencianista advierte de que algunos de estos viajes institucionales han llevado a Llobet, solo en los últimos meses, a destinos internacionales como Singapur, Dubái, Silicon Valley o Medellín, desplazamientos vinculados a la actividad de Las Naves sobre los que el gobierno no ha facilitado información detallada pese a las solicitudes de Compromís.

Falta de transparencia

Para Fuset, la reclamación del Síndic confirma que existe “un grave problema de fondo en la falta de transparencia del equipo de gobierno de María José Catalá sobre el uso del dinero público”. En este sentido, el concejal de Compromís ha subrayado que el derecho de acceso a la información es “una herramienta básica de control democrático” y ha advertido de que “cuando un gobierno oculta datos sobre el uso de dinero público, está debilitando las instituciones y sembrando las sospechas”.

Compromís ha reclamado al gobierno de Catalá que facilite de manera inmediata toda la información requerida y que dé explicaciones públicas sobre estos gastos. “Si todo está correcto, no se entiende por qué se intenta ocultar esta información. De momento, nadie ha cuestionado que esos viajes puedan ser de utilidad pero los valencianos y valencianas tienen derecho a saber en qué se gasta cada euro de dinero público que pagan con sus impuestos. Y en este caso hablamos de no pocos miles de euros”

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Fuset ha insistido en que Compromís seguirá ejerciendo su labor de fiscalización “hasta el final” para garantizar la transparencia en la gestión municipal “como la vacuna más efectiva contra cualquier posible corrupción.”