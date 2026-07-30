Adiós al tapón del Botànic: ya ha nacido la nueva calle de València

Los vecinos del valenciano barrio del Botànic han asistido a un peculiar nacimiento en la ciudad: el de una nueva calle en una zona histórica. Si bien es cierto que la apertura de esta vía era una cuestión anunciada, no en vano las obras de la promoción inmobiliaria que ha hecho posible esta apertura han estado en marcha casi dos años, también lo es que ha sido muy esperada entre los residentes porque, además de ganar un espacio de tránsito peatonal, ha supuesto la desaparición de un 'tapón' urbanístico que dividía en dos el barrio.

Las nuevas viviendas ocupan un solar abandonado durante años que interrumpía la conexión entre la calle Turia y la plaza de Rojas Clemente. Ahora, esa parcela ha quedado dividida en dos y en medio de ambos terrenos se ha creado la nueva vía peatonal que aunque es prolongación de Turia, no podrá llamarse así porque eso supondría tener que cambiar toda la numeración de la calle, que actualmente cuenta con 80 portales, puesto que la nueva travesía se agrega en el comienzo de la avenida -en su cruce con Lepanto- y no al final -en la desembocadura en el paseo de la Petxina-.

Dónde está la nueva calle de València / Levante-EMV

¿Un nombre de mujer para la nueva calle?

Una de las dudas que surgen con la aparición de esta nueva calle es cuál será su nombre. Una de las posibilidades que se han planteado es que esta reciente incorporación al callejero valenciano lleve el nombre de la primera valenciana ilustre: Viria Acte, una mujer que vivió hacia finales del siglo I d.C. y en el siglo II. Sus orígenes humildes, posiblemente nacida esclava, no fueron impedimento para que tras ser liberada, acabara dirigiendo un taller de esculturas y otras actividades industriales. Es decir, una empresaria de la época, hito absolutamente extraordinario que tuvo lugar en la ciudad de València.

Recreación de la terraza de uno de los áticos de la promoción Viria / Aedas Homes

Por lo pronto, Viria es ya la denominación de la promoción de viviendas de alto standing que se han construido en el solar cuya apertura ha derivado en esta nueva calle y que se ubica en la confluencia de las calles Turia y Lepanto. De toda la oferta de residencias, hoy solo quedan dos disponibles, según consta en la página web de la promotora Aedas Homes, cuyos precios son de 780.000 euros por un piso de casi 144 metros cuadrados y tres habitaciones; y de 1.150.000 por una vivienda de 138 metros cuadrados y 100 metros de terraza.

Estilo neomudéjar integrado

Otra de las peculiaridades de este nuevo edificio del Botànic, además de la creación de una nueva calle de 100 metros que provisionalmente se denomina "EP Lepanto 13" - siglas de Emplazamiento Provisional o En Proyect- es que ha integrado en el proyecto la fachada de estilo neomudéjar de la vivienda emplazada, precisamente, en el número 13 de la calle Lepanto.

El frontal de este edificio está protegido y se mantuvo pese a que el interior y una futura sobreelevación fueron demolidas en 2024. Según explicaba el experto en Conservación del Patrimonio Arquitectónico y colaborador de Levante-EMV, Tomás Rosselló, este edificio fue promovido, muy probablemente, entre 1874 y 1877 por el rentista José Antonio Belloch Tramoyeres (1820-1883), casado con Gabriela Ruiz Brull, que además fueron los primeros que lo habitaron en uno de sus bajos.

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Fachada de estilo mudéjar en la calle Lepanto 13 que ha sido integrada en las nuevas viviendas / Tomás Rosselló

Señalaba también Rosselló que la fachada de Lepanto, 13 es una de las últimas muestras de estilo neomudéjar y que se encuentra ubicado en el área urbana original de la ciudad. Hacía referencia a que estas decoraciones "están desarrolladas principalmente a partir de diversos aparejos de ladrillo de formas romboidales en relieve. Estos fueron realizados por mano de obra experta, como se puede comprobar in situ en su alzado, dirigida de manera brillante por un maestro de obras o arquitecto, y que van acompañados de interesantes cerrajerías, dispuestas en las barandillas de sus balcones y en las rejas de sus ventanas".