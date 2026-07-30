Máxima preocupación en València: Cerca de 1.200 accidentes de patinetes en un año con 30 víctimas graves o mortales

La Policía Local de València pondrá en marcha el próximo 2 de agosto la campaña de sensibilización ‘Conecta con la vía’, una iniciativa integrada en el Plan Vector con la que se pretende concienciar a las personas usuarias de vehículos de movilidad personal (VMP), patinetes mayormente, sobre los riesgos que supone conducir utilizando dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o auriculares. La acción responde al incremento de la siniestralidad registrada en este tipo de vehículos y a las conductas de riesgo detectadas por la Policía Local, durante su actividad diaria de vigilancia y control del tráfico. El uso de estos dispositivos provoca una pérdida de atención sobre el entorno, reduce la capacidad de anticipación y dificulta la percepción de señales, peatones y del resto de usuarios de la vía.

Los datos correspondientes al año 2025 reflejan la necesidad de reforzar la concienciación. Los vehículos de movilidad personal estuvieron implicados en 1.193 siniestros ocurridos en la ciudad de València, en los que se registraron 30 víctimas graves o mortales. Además, la mayoría de los accidentes se produjeron por colisiones laterales en cruces, un tipo de siniestro estrechamente relacionado con la falta de atención y el incumplimiento de las normas de circulación.

El análisis realizado por la Policía Local pone de manifiesto que las infracciones más frecuentes cometidas por los conductores de VMP son no respetar la señalización semafórica (25,9 %), circular por lugares prohibidos (15,5 %) y no mantener la distancia de seguridad (15,2 %).

La distracción como origen de otras infracciones

La campaña parte del concepto ‘El riesgo de la desconexión total’, una idea que pretende ir más allá de advertir sobre el uso del teléfono móvil o los auriculares durante la conducción.

El objetivo es trasladar que la distracción no constituye únicamente un riesgo en sí misma, sino que es el factor que favorece la comisión de otras infracciones. Cuando una persona usuaria de un VMP se desconecta de la vía visual y auditivamente, aumenta el riesgo de cometer infracciones y provocar un accidente. La utilización del teléfono móvil o de auriculares reduce la atención sobre el entorno y favorece conductas como ignorar un semáforo, invadir zonas peatonales o circular por lugares no autorizados.

En este sentido, la campaña incide en que estas conductas no representan simples incumplimientos de la normativa, sino comportamientos que ponen en peligro la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, especialmente la de los más vulnerables.

Soportes de la campaña municipal para los patinetes. / Levante-EMV

“Todo va bien… hasta que patinas”

La creatividad de la campaña recurre a una imagen de impacto visual que muestra las consecuencias de una distracción al volante de un patinete eléctrico. Bajo el lema “Todo va bien… hasta que patinas”, la imagen recuerda que un solo instante de falta de atención puede tener consecuencias irreversibles.

El cartel incorpora además dos mensajes dirigidos a fomentar una conducción responsable:

“Cuando circulas con auriculares o mirando el móvil, dejas de estar en la vía y pasas a estar en tu mundo”.

“No pierdas de vista lo importante, tu distracción la sufren los más vulnerables”.

Con esta acción, la Policía Local de València pretende reforzar tres ideas fundamentales: que las distracciones durante la conducción incrementan notablemente el riesgo de accidente; que la combinación de varias infracciones multiplica ese peligro; y que el respeto a las normas de circulación constituye un elemento esencial para garantizar una convivencia segura entre peatones, ciclistas, personas usuarias de vehículos de movilidad personal y conductores.

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La campaña ‘Conecta con la vía’ se desarrollará durante las próximas semanas a través de distintos soportes informativos y acciones de difusión, con el objetivo de recordar que la mejor forma de llegar al destino es permanecer siempre conectado con la vía.