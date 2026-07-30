El Consell Agrari de València reserva más de 860.000 euros para el mantenimiento y limpieza de las zonas de huerta

El presidente del Consell Agrari Municipal de Valencia (CAV), José Gosálbez, ha anunciado el inicio del expediente para la contratación del servicio agrario destinado a la realización de labores de desbroce, poda y limpieza de bordes viarios, parcelas municipales y otros espacios públicos libres, no ajardinados y clasificados como suelo no urbanizable.

Gosálbez ha explicado que “este contrato supone una herramienta fundamental para mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos situados en suelo no urbanizable y actuar antes de que los problemas aparezcan”. “La huerta no se protege cuando aparece el problema; se protege mucho antes –ha defendido el edil- Con planificación, con mantenimiento y con inversiones útiles. Y eso es lo que garantiza este contrato para los próximos cinco años”, ha subrayado.

El contrato cuenta con un presupuesto total de 860.636,32 euros (IVA incluido) y tendrá una duración de cinco años, “permitiendo garantizar de forma continuada el mantenimiento de estos espacios mediante actuaciones preventivas y de conservación”, ha explicado el también concejal de Agricultura.

Los trabajos contemplan la limpieza de márgenes de caminos, el desbroce de vegetación, la poda y el acondicionamiento de parcelas municipales y otros terrenos de titularidad pública que, por su estado, requieran una intervención para preservar las condiciones de seguridad, salubridad y conservación.

“Mantener limpios los caminos, cuidar las parcelas municipales y conservar el entorno rural no es una cuestión estética, es una cuestión de seguridad, de prevención y de respeto hacia quienes trabajan nuestra huerta todos los días. Actuar antes siempre es más eficaz que llegar cuando el problema ya existe”, ha argumentado Gosálbez.

El objetivo principal de la iniciativa es mantener estas zonas en condiciones adecuadas para evitar riesgos derivados de la acumulación de vegetación, minimizar el peligro de incendios y reducir la proliferación de plagas, para contribuir a mejorar el estado de conservación del entorno rural del término municipal.

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El presidente del Consell Agrari ha subrayado que “un camino limpio mejora la seguridad, una parcela cuidada reduce riesgos, un mantenimiento constante protege la huerta y facilita el trabajo de nuestros agricultores. Cuando la Administración hace su trabajo a tiempo, todos salen ganando”. “La huerta no necesita promesas, necesita mantenimiento –ha continuado- No necesita improvisación, necesita planificación; no necesita titulares, necesita gestión. Ese es el compromiso de este gobierno y ese es el trabajo que estamos haciendo cada día para cuidar uno de los mayores patrimonios de València”, ha concluido José Gosálbez.