Desmantelan tres narcopisos en las calles Viana y Balmes de València

Los vecinos de Velluters llevan años dando la voz de alarma y pidiendo ayuda ante un problema -en realidad varios- que se ha enquistado en algunas de las calles de su barrio. Las vías problemáticas están más que identificadas: Viana, Torno del Hospital y Balmes que constituyen una especie de Triángulo de las Bermudas de la delincuencia que lleva fritos a quienes viven por esta zona del centro histórico de València.

Recientemente, los vecinos aseguraban que la venta de droga y la presencia de personas toxicómanas había desbancado a la prostitución como generadores de preocupación en el barrio. Y la policía ha tomado nota de ello.

La Policía Nacional de València ha desarticulado tres puntos de venta de droga y ha detenido a nueve personas, seis mujeres y tres hombres, de entre 20 y 86 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, según han informado a través de un comunicado. Los inmuebles en los que se traficaba con estupefacientes estaban ubicados, precisamente, en las calles Viana y Balmes.

Un toxicómano tirado en un solar de Velluters. / Levante-EMV

Durante la operación los agentes han intervenido diversas sustancias como cocaína, tusi -cocaína rosa- y marihuana, diversos útiles para su preparación, así como armas blancas, entre otros efectos. La actuación policial tuvo lugar el pasado martes por la mañana fruto de las investigaciones llevadas a cabo por agentes del grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro, y que contó con la colaboración de agentes de la Policía Local de València.

Mayor presión policial

Las protestas de los vecinos han tenido su respuesta: la presión policial sobre el entorno de Viana se ha incrementado. Así pues, los cuerpos de seguridad procuran no quitar ojo al barrio chino de la ciudad ya que cabe recordar que en apenas 60 metros de la calle Viana se llevaron a cabo cerca de 600 actuaciones policiales en el año 2025.

Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que en tres domicilios de dicho barrio valenciano se suministraba, custodiaba, preparaba y consumía sustancias estupefacientes, principalmente cocaína base. Los investigadores comprobaron que existía un flujo continuo de personas que accedían a los inmuebles durante breves periodos de tiempo y salían inmediatamente después, pudiendo indicar esta circunstancia que se trataban de puntos de venta de droga al menudeo.

'Aguadores' que avisan de la presencia policial

Los agentes también observaron que los sospechosos actuaban intentando pasar desapercibidos. Para ello, varias personas se encargaban de abrir las puertas, recibir y acompañar a posibles compradores, además de desplazarse entre las viviendas investigadas, controlar la escalera y alertar de la presencia policial -quienes se ocupan de avisar de la dar el alto o aviso ante la presencia policial o de personas extrañas en los puntos de venta de droga se conocen como aguadores- Por este motivo, al observar patrullas en la zona, la venta al menudeo se interrumpía, reanudándose de nuevo cuando no veían en las proximidades a la policía.

Por todo ello, previa autorización judicial, los agentes registraron las tres viviendas, donde localizaron e intervinieron cerca de 73 gramos de cocaína, distribuidas en 223 dosis, alrededor de tres gramos de marihuana, así como tusi.

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También se incautaron 320 euros en efectivo, numerosos envoltorios para confeccionar dosis, una libreta con anotaciones presuntamente relacionadas con la venta de droga, útiles para la preparación de tusi, varios teléfonos móviles, armas blancas, un patinete eléctrico, una cadena y pulseras.

Droga escondida en bombillas

Parte de las dosis de droga fueron localizadas por los agentes oculta en diferentes objetos de los domicilios registrados, como prendas de vestir, recipientes, muebles e incluso bombillas. En uno de los inmuebles también se localizó colorante alimentario rosa, aroma de fresa, una jeringuilla y diversos útiles con restos de sustancia rosada, presuntamente empleados para la preparación de tusi.

Asimismo, la Policía Nacional detuvo a nueve personas, seis mujeres y tres hombres, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Los arrestados, la mayoría con antecedentes policiales, pasarán a disposición judicial en el día de hoy.

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Por su parte, agentes de la Policía Local de València emitieron en dos de los inmuebles registrados un informe de actividades y licencias urbanísticas, a fin de acreditar que dichos domicilios no reunían las condiciones mínimas de salubridad exigibles para el alquiler de habitaciones.