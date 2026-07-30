Los socorristas ensayan en la playa del Cabanyal: ya van 18 rescates en lo que va de verano

La playa del Cabanyal ha acogido un simulacro de salvamento organizado por la Concejalía de Playas con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta y la coordinación de los distintos servicios que intervienen ante una emergencia en el litoral. En lo que va de temporada estival, el dispositivo de salvamiento y socorrismo ha atendido 3.871 incidencias, incluyendo 18 rescates de bañistas, así como 20 atenciones que requirieron ambulancia.

El ejercicio ha recreado la situación de dos bañistas con dificultades en el agua, a unos 150 metros de la orilla, dentro de la zona de baño. Tras el aviso del personal de vigilancia, se ha activado el protocolo de emergencia coordinado por Cruz Roja, que ha movilizado los recursos humanos y sanitarios previstos, asistidos por un amplio equipamiento, integrado por: dos motos acuáticas de salvamento, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un quad de socorrismo, y los efectivos y quads de la Policía Local.

La concejala de Playas, Mónica Gil, ha asistido al simulacro y ha destacado que “estos ejercicios son imprescindibles para comprobar que todos los recursos funcionan de forma coordinada, y que los protocolos de actuación responden con la rapidez y eficacia que exigen situaciones de emergencia como esta”. Gil ha felicitado al equipo humano del simulacro y su tiempo de respuesta por el "excelente trabajo que hacen" el equipo de salvamento y socorrismo de las playas de València.

“La seguridad de quienes disfrutan de nuestras playas es una prioridad absoluta. Este tipo de simulacros nos permite evaluar la capacidad de reacción de todos los equipos, detectar posibles mejoras y seguir ofreciendo un servicio de salvamento preparado para actuar con las máximas garantías”, ha afirmado la delegada. Asimismo, la concejala ha recalcado la importancia de la prevención y la relevancia de los simulacros que se realizan en las playas a lo largo del verano, como el que hoy ha tenido lugar en la playa del Cabanyal, y ha explicado que "los simulacros sirven para poner a prueba a los equipos de salvamento, y son necesarios por el entrenamiento de la prevención".

El funcionamiento de los simulacros ha sido explicado por Macarena Lozano, directora de socorros y emergencias de Cruz Roja, que ha puntualizado que pese a que la simulación vivida hoy ha sido la "oficial", que va cronometrada, los equipos de socorrismo realizan entrenamientos a diario para poder cumplir su labor de la mejor manera posible. Lozano ha explicado las recomendaciones principales a la hora de verse envuelta en una situación complicada: "Lo primero es prestar atención a las banderas de colores de las playas, y si además es una persona que no sabe nadar, lo más recomendable es que no llegue a no hacer pie, y que se quede en los primeros metros de playa. Y finalmente, si alguien se ve en una situación difícil, debe intentar mantener la calma, con las vías aereas fuera del agua y pedir ayuda lo más rápido posible", ha concluido.

El simulacro de esta mañana en la playa del Cabanyal / Ayuntamiento de València

Coordinación y tiempos de respuesta

Durante el simulacro, uno de los socorristas se ha dirigido a nado hasta las víctimas para mantenerlas a flote mientras llegaban las motos acuáticas. Paralelamente, el jefe de playa ha activado los recursos sanitarios, y desde el Centro de Coordinación de Cruz Roja se ha informado a la Policía Local y al 112 para completar el dispositivo. Una vez en la orilla, las víctimas simuladas han sido atendidas por el personal sanitario y trasladadas a la posta médica para valorar una eventual evacuación hospitalaria, con lo que se ha dado por concluido el simulacro.

Mónica Gil ha puesto en valor “la excelente coordinación existente entre Cruz Roja, la Policía Local y los servicios sanitarios, una colaboración que resulta esencial para reducir al mínimo los tiempos de respuesta cuando cada segundo puede resultar decisivo”.

Asimismo, Gil ha recordado que València cuenta con uno de los servicios de vigilancia y socorrismo más amplios de la Comunitat Valenciana, tanto por su cobertura territorial como por la duración del operativo, que permanece activo desde el 1 de junio al 15 de septiembre, con una amplia cobertura horaria y recursos especializados en todas las playas del término municipal.

En este sentido, cabe destacar el operativo de vigilancia y salvamento que el Ayuntamiento despliega cada verano en el litoral urbano, que está integrado por 160 profesionales entre socorristas acuáticos, personal sanitario, patrones de embarcación y auxiliares de baño adaptado. El dispositivo dispone además de 16 postas, 12 de ellas móviles, distribuidas a lo largo de los 20 kilómetros de playas de la ciudad, además de siete motos acuáticas, siete ambulancias, cuatro quads y otros vehículos de apoyo.

“Detrás de la tranquilidad con la que miles de personas disfrutan cada día de nuestras playas existe un importante dispositivo humano y material que trabaja con profesionalidad y que se prepara continuamente para afrontar cualquier incidencia. Simulacros como este demuestran el compromiso del Ayuntamiento de València con la seguridad en nuestro litoral”, ha añadido.

Desde la Concejalía de Playas han querido recordar que el dispositivo de vigilancia y salvamento permanece operativo durante toda la temporada estival con personal especializado y medios terrestres y marítimos distribuidos a lo largo del litoral valenciano, y que se garantiza atención inmediata ante cualquier incidencia que pueda producirse en las zonas de baño.

“La prevención es la mejor herramienta para salvar vidas. Por eso apostamos por la coordinación entre todos los servicios de emergencia y la realización periódica de simulacros como el de hoy, que nos permiten comprobar sobre el terreno que el dispositivo responde con eficacia cuando cada minuto cuenta”, ha afirmado Mónica Gil.

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“Detrás de la tranquilidad con la que miles de valencianos y visitantes disfrutan cada día de nuestras playas existe un gran equipo humano que trabaja con profesionalidad, coordinación y vocación de servicio. Nuestro compromiso es seguir reforzando un dispositivo que constituye una garantía de seguridad para todos los usuarios del litoral”, ha concluido Mónica Gil.