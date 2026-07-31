Arranca el proceso para que el Auditorio de Benicalap, el nuevo gran centro musical de València, sea una realidad

Ya lo anunció la alcaldesa de València María José Catalá y así ha sido. El nuevo gran centro musical de la ciudad que se ubicará en el barrio de Benicalap comienza el camino para ser una realidad. La Junta de Gobierno Local de este viernes ha iniciado el proceso de adjudicación para contratar la construcción del nuevo Auditorio de Benicalap, según el proyecto aprobado por el gobierno municipal el pasado 10 de julio. La edificación de este nuevo centro musical sale a licitación con un presupuesto inicial de 8,5 millones de euros (8.520.820,31 € IVA incluido) y un plazaode ejecución de 19 meses.

La concejala de Innovación, Agenda Digital y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha informado sobre los acuerdos adoptados hoy por la Junta de Gobierno, y ha recordado que el nuevo auditorio se construirá sobre un terreno triangular ubicado en las calles de Pere Delmonte, Poeta Serrano Clavero y General Llorens, frente al Centro Municipal de Actividades para las Personas Mayores del barrio de Benicalap, Jubiocio.

El nuevo centro tendrá capacidad para 425 personas e incluirá aulas y un espacio de uso vecinal independiente. Se trata de un edificio de nueva planta, concebido principalmente como equipamiento cultural de uso musical para el barrio y para la ciudad, con sala auditorio, escenario, camerinos, archivo, aulas y dependencias administrativas, además del citado espacio vecinal independiente, que se habilitará en la planta baja.

Sede de la Banda Sinfónica Municipal de València

Tal como anunció la alcaldesa, María José Catalá, días atrás, el nuevo Auditorio de Benicalap será la nueva sede de la Banda Sinfónica Municipal de València y de las entidades musicales y sociales del barrio. Según las palabras de la alcaldesa “la Banda Sinfónica Municipal de València es una institución centenaria que merece unas instalaciones al nivel de la excelencia artística que representa”.

Además, y según se especifica en el proyecto constructivo, la actuación no se limita al futuro edificio en sí, sino que también incluye la modificación de la urbanización existente entre éste y Jubiocio: se ajustarán las cotas de acceso para garantizar la accesibilidad universal, se mejorará la naturalización del espacio y se crearán zonas de estancia y sombra.

Desde el punto de vista funcional, el edificio se organizará para albergar diferentes actividades jerarquizadas, la principal de las cuales será, obviamente, la musical, con un espacio previsto para celebrar conciertos y ensayos de gran formato. Dicho espacio se articulará en torno a un escenario con dimensiones capaces de podrá acoger una banda sinfónica completa; y con una zona de público separada en platea baja y platea alta, además de los espacios técnicos asociados, como sala de control y foyer técnico. En el subsuelo se ubicarán los usos logísticos y de apoyo a artistas (almacenes de instrumentos, transporte vertical, camerinos de grupo e individuales y acceso inmediato a escena).

Además, el edificio contará con cuatro aulas de formación, e incorporará las dependencias de uso administrativo, como despachos y salas de reuniones. También se habilitarán espacios de uso patrimonial (archivo y oficina de gestión), y un uso social en planta superior, con sala de descanso y taquillas para las personas integrantes de las formaciones que actúen. Finalmente, el nuevo auditorio integrará en la planta baja un uso vecinal independiente, con acceso propio, que incluirá una sala polivalente, despacho y servicios, que funcionará sin interferencia con la operativa del auditorio.

La superficie construida total del futuro auditorio es de 2.557,23 m²: 764 m² de sótano; 610 m² en planta baja, 325 m² en planta primera y 232 m² en planta segunda, aproximadamente. Entre los espacios destacados figuran un escenario de 182,51 m², y un foyer de escenario (vestíbulo) de 70,27 m².

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El proyecto se inserta en una parcela de equipamientos ya ocupada parcialmente por Jubiocio y la biblioteca municipal Carmelina Sánchez-Cutillas, y se plantea como una pieza de enlace entre las distintas tramas urbanas del entorno. El nuevo edificio tendrá tres accesos diferenciados: uno principal peatonal al auditorio, situado en la confluencia del pasaje peatonal y la calle Pere Delmonte i Hurtado, y otros dos accesos secundarios para el uso vecinal, y para las áreas técnicas y administrativas, que permiten tanto acceso peatonal como rodado para carga y descarga e ingreso privado de personal. También se prevé una salida de emergencia adicional desde la sala de conciertos hacia el pasaje peatonal.