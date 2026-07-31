El Ayuntamiento licita la reparación de las filtraciones del Palau Velòdrom Lluís Puig

La Junta de Gobierno Local ha acordado este viernes la apertura del procedimiento de adjudicación para ejecutar las obras de reparación de las filtraciones del Palau Velòdrom Lluís Puig. La licitación cuenta con un presupuesto base de 747.018,49 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta actuación del Ayuntamiento de València da continuidad a la aprobación, el pasado 5 de junio, del proyecto básico y de ejecución.

La Concejalía de Deportes, en coordinación con la Fundación Deportiva Municipal, ha impulsado esta intervención para eliminar las entradas de agua detectadas, proteger la estructura y los materiales de cubierta, así como los elementos interiores del edificio, y favorecer la continuidad de la actividad deportiva con las debidas condiciones de calidad y seguridad.

Las obras se centrarán en las áreas que presentan daños o un peor estado de conservación. En la cubierta de chapa grecada se revisarán sellados, solapes y puntos singulares, se sustituirá la tornillería deteriorada y se ejecutará parcialmente una solución de cubierta Deck. Asimismo, se renovarán por completo la cubierta y la fachada translúcidas, mediante la sustitución de los elementos de policarbonato.

El proyecto también prevé la mejora de las cubiertas planas perimetrales. En los bloques 4, 5 y 6 se retirarán el pavimento de terrazo suelto y el aislamiento existente; en el bloque 3 se acondicionará la superficie actual. Posteriormente, se instalará una nueva lámina impermeabilizante en los puntos definidos en el proyecto, con el objetivo de mejorar la protección frente a la humedad.

Estas actuaciones permitirán reforzar la conservación de este recinto municipal situado en Benimàmet, junto a Feria València, que acoge un velódromo, una pista de atletismo cubierta, zonas de entrenamiento y otros espacios destinados a la práctica deportiva y a la celebración de acontecimientos.

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El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas dispondrán de 21 días naturales para presentar sus ofertas por vía electrónica, conforme a las condiciones que se publiquen en el perfil de contratante.