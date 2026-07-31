Limpieza
Cenizas del incendio de la Vall d'Uixó aparecen en las playas del sur de València
Las corrientes marinas arrastran restos carbonizados hasta los arenales de la parte sur de la ciudad
Las consecuencias del terrible incendio forestal que asola el término de la Vall d'Uixó y que ha afectado a unas 9.300 hectáreas se siguen percibiendo en la ciudad de València. Hace unos días era el olor a quemado y la visible neblina del humo, hoy son restos de ceniza que han llegado hasta las playas del sur de la capital.
Tal como ha anunciado el Ayuntamiento de València, desde esta madrugada los peones de limpieza de playas del servicio Residuos Sólidos y Limpieza han detectado la aparición en los arenales del sur -desde Pinedo hasta el Perellonet- restos de una materia negra.
Tras recoger muestras y proceder a analizarlas en el laboratorio municipal se ha concluido que son restos carbonizados. La materia está en el agua y las olas que rompen en la arena la depositan en la orilla principalmente en la zona de arena mojada.
Los técnicos han considerado que el origen de esta ceniza, que está siendo retirada por los servicios de limpieza, son los incendios de la zona de Castellón y que se desplaza a decenas de kilómetros arrastrada por las corrientes marinas.
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