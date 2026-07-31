Mango Home abre nueva tienda en València

La marca de moda Mango refuerza su presencia en el sector del hogar con la próxima inauguración de una nueva tienda física MANGO Home en la ciudad de València este viernes 31 de julio. Ubicada en la calle de Cirilo Amorós, 58, en el barrio del Ensanche, el nuevo establecimiento cuenta con una superficie de venta de cerca de 320m² y generará 15 nuevos puestos de trabajo.

Según explican desde la compañía, el nuevo espacio en la capital valenciana está planteado para "reflejar la calidez de una vivienda en la que los clientes pueden descubrir propuestas para todas las estancias y disfrutar de una experiencia de compra cercana". En el proyecto de creación de la tienda se ha procurado conservar elementos originales de la estructura como las paredes de ladrillo a la vista, cuya esencia evoca el carácter del espacio. Asimismo, el entorno en el que se ubica el nuevo establecimiento está marcado por la presencia de la Basílica de San Vicente Ferrer. Los grandes ventanales de la tienda permiten contemplar el patio ajardinado de la obra arquitectónica, integrando así el exterior en la experiencia del espacio interior.

Nuria Font, directora de MANGO Home, destaca: “La apertura de esta nueva tienda en Valencia representa un paso muy importante en nuestra fase de crecimiento territorial. Estamos apostando por el gran potencial de esta línea y, con este nuevo espacio en la calle Cirilo Amorós, acercamos nuestro universo de hogar contemporáneo y acogedor a un público cada vez más amplio. Queremos ofrecer una experiencia de compra única e inspiradora que ayude a nuestros clientes a vestir cada rincón de su casa con personalidad y calidez”.

La nueva apertura en València está plenamente alineada con los objetivos de su Plan Estratégico 4E 2024-2026, a través del cual la compañía consolida su firme apuesta por las tiendas físicas como espacios de conexión directa con sus clientes. Desde su lanzamiento en 2021, MANGO Home ha experimentado un crecimiento exponencial, llegando a más que triplicar su tamaño y operando en la actualidad en más de 30 mercados online, y cuenta con 8 tiendas físicas en España, donde prevé cerrar el año superando la decena de tiendas monográficas.

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Este establecimiento consolida la presencia de la firma en la ciudad, donde Mango cuenta con representación de todas sus líneas de negocio. Además, la tienda se sitúa a pocos metros de la flagship de la calle Colón, que actualmente está inmersa en un proceso de reforma y cuya reapertura está prevista para finales de este año.