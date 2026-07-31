La masiva presencia de palomas y nidos mantiene cerrada la piscina de Natzaret todo el verano

Un mes después de su cierre, la piscina municipal de Natzaret continúa clausurada. El motivo es la proliferación de palomas y gaviotas, cuyas poblaciones disparadas impiden abrir la piscina descubierta durante todo el verano, dejando el barrio sin la única instalación estival de la que dispone. Para Compromís, el problema es la dejadez y la falta de anticipación del equipo de Gobierno, que recuerda, sin embargo, que las palomas son fauna urbana y ofrece las instalaciones de la piscina cubierta para paliar la situación.

Según la concejala de Compromís Eva Cosvcollá, que ha recorrido las instalaciones y ha departido con los trabajadores de la piscina, el cierre de la misma es la consecuencia directa de la "dejadez" de la concejala de Deportes, Rocío Gil, que "ha dejado pasar los meses sin adoptar las medidas necesarias para controlar una problemática que era perfectamente conocida por el Ayuntamiento".

La concejala ha recordado que desde hace muchos meses, tanto las asociaciones de vecinos como los grupos municipales de la oposición han reclamado en el Consell de Districte actuaciones urgentes para frenar la presencia de palomas y mejorar el mantenimiento del polideportivo. Además, usuarios de las instalaciones han denunciado públicamente la situación.

Coscollà ha explicado que, a pesar de estas advertencias, el gobierno municipal “ha ignorado todas las alertas” y no ha impulsado ninguna intervención estructural para evitar el anidamiento de aves ni para garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad.

Palomas muertas recogidas dentro de las instalaciones de Natzaret. / Levante-EMV

La edil de Compromís ha señalado que la dirección del polideportivo ya había comunicado al Ayuntamiento la gravedad del problema, y que el personal de la instalación “ha hecho todo el que estaba a su alcance con los recursos disponibles”, pero que la magnitud del anidamiento de palomas y el deterioro de las instalaciones requerían actuaciones que solo el Ayuntamiento puede ordenar y ejecutar. “Es inadmisible que el gobierno municipal haya permitido llegar a esta situación. No estamos hablando de una incidencia puntual, sino de un deterioro continuado que afecta la salubridad, la seguridad y la dignidad de las instalaciones deportivas”, ha lamentado Coscollà.

La concejala de Compromís considera que el cierre de la piscina es “la prueba más evidente del fracaso de la gestión de la concejala de Deportes” y lamenta que, una vez más, “sea el vecindario de Natzaret quien paga las consecuencias de la inacción del gobierno municipal”. “La dejadez de Rocío Gil ha condenado a miles de familias a pasar todo el verano sin poder disfrutar de la única piscina descubierta del barrio. Es una situación insólita en una ciudad como València y un nuevo ejemplo de cómo el gobierno de Catalá continúa tratando Natzaret como un barrio de segunda”, ha afirmado .

Finalmente, Coscollà ha exigido que la regidora “asuma sus responsabilidades y ordene de manera inmediata una intervención integral que incluya limpieza, control de la población de palomas, y las obras de adecuación necesarias para evitar la anidamiento de aves, garantizando unas instalaciones seguras y en condiciones tanto para el personal como para los usuarios”.

Respuesta municipal

Desde el gobierno municipal critican, sin embargo, la hipocresía y falta de rigor de Compromís en este aspecto, y han recordado al grupo de la oposición que su candidata municipal, Mónica Oltra, defendió este mismo verano que las palomas no son plagas, sino “fauna urbana”.

El Ayuntamiento de València explica que desde el área de Bienestar Animal, Sanidad y Deportes se están implementando nuevas medidas para reducir la presencia de palomas en la zona. Entre ellas destaca el trabajo para protocolarizar la limpieza intensiva de la zona de la piscina descubierta, así como un refuerzo del tratamiento del agua, para garantizar las condiciones óptimas de uso de la instalación. Estas nuevas acciones se suman a las que se vienen impulsando en los últimos años, como la instalación de una malla para evitar el acceso o rebajar el nivel del agua de la piscina.

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El resto de espacios del polideportivo municipal de Nazaret continúan operativos y funcionando con normalidad. En este sentido, las actividades programadas en la piscina descubierta se han trasladado al vaso cubierto para seguir dando cobertura a los usuarios del barrio.