El Puente de las Flores está hecho un secarral: la nueva plantación se realizará en otoño por "criterios técnicos"

El Puente de las Flores, rebautizado como Puente de las Flores Alcaldesa Rita Barberá por el actual Gobierno municipal en honor a la anterior alcaldesa del PP, está hecho un secarral. Los cientos de geranios que le dan forma y color, están secos a la espera de su sustitución en otoño, cuando la Concejalía de Parques y Jardines, en manos de Vox, ha anunciado que hará una nueva plantación. Precisamente, esta concejalía ha emitido un comunicado explicando que la plantación se ha retrasado hasta septiembre siguiendo criterios técnicos, pues es mejor hacer este tipo de operaciones cuando haya pasado el intenso calor del verano.

El Puente de las Flores, obra del ingeniero Manuel Biedma, fue inaugurado en el año 2002 siendo alcaldesa Rita Barberá. Como su propio nombre indica, el eje de esta infraestructura, que une la Plaza de América con el Paseo de La Alameda, es la doble línea floral que lo recorre, que salvo incidencias puntuales siempre ha estado en perfecto estado de conservación.

Desde septiembre de 2023, por decisión del actual equipo de gobierno, este puente ha incorporado a su nombre el de la alcaldesa que lo creó, Rita Barberá, y hasta ahora no había tenido ninguna incidencia importante. Sigue siendo uno de los puentes destacados de los 17 que cruzan el viejo cauce del Turia. Hasta este año, que la Concejalía de Parques y Jardines, en manos de Vox, ha decidido, siguiendo criterios técnicos, dice, aplazar la reposición de los geranios hasta después del verano, dejando transcurrir estos meses sin mayores atenciones.

La consecuencia es que las macetas están secas, las plantas en muy mal estado y con un aspecto que no se había visto antes, aun con los momentos malos que ha pasado a causa de la meteorología extrema. Y eso se ha traducido en críticas tanto de los vecinos como de los grupos municipales.

Comunicado oficial

Tanto es así que la propia Concejalía ha emitido un comunicado para tratar de explicar lo que está pasando. Será el próximo mes de septiembre -confirma- cuando se acometa la renovación integral de la plantación del Puente de las Flores Alcaldesa Rita Barberá, una actuación que incluirá la sustitución de los geranios, del sustrato, de las jardineras y del sistema de riego, explica.

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha explicado que “la licitación y adjudicación del suministro de geranios, sustratos, material de riego y macetas quedó firmada el pasado 20 de mayo”; y ha explicado que “siguiendo los criterios técnicos, hemos decidido posponer la plantación hasta después del verano, en un ejercicio de responsabilidad y de buena gestión de los recursos públicos, ya que las elevadas temperaturas, propias de la época estival, comprometen la supervivencia de las flores recién plantadas”.

Según la Concejalía, la plantación actual fue realizada en el otoño de 2022 y, tras casi cuatro años de servicio, tanto las plantas como el sustrato han agotado sus condiciones óptimas de cultivo. Durante la pasada primavera -explica- se realizó una poda de mantenimiento para eliminar las inflorescencias secas tras el máximo periodo de floración, y reducir el volumen de las plantas más vigorosas para equilibrar la masa foliar con el desarrollo del sistema radicular. No obstante, estas labores de conservación no han impedido que "las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas hayan provocado el colapso de entre un 3 y un 5 por ciento de los ejemplares". “Las plantas tienen su ciclo vital, y los técnicos han determinado que la mejor decisión es esperar a septiembre para garantizar el éxito de la plantación”, ha insistido la concejala.

La actuación comenzará, según la Concejalía, a principios de septiembre con la renovación completa de las infraestructuras de cultivo, y culminará entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, coincidiendo con unas condiciones climáticas mucho más favorables para el enraizamiento y desarrollo de los nuevos geranios.

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Mónica Gil ha subrayado que “gobernar también significa saber cuándo actuar. En Parques y Jardines apostamos por decisiones basadas en criterios técnicos, sentido común y eficiencia”. “Con esta actuación –ha concluido- la Concejalía garantizará que el Puente de las Flores recupere su imagen característica durante el otoño, cuando las nuevas plantaciones alcancen un desarrollo adecuado y puedan ofrecer las mejores condiciones ornamentales”.