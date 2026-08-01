Las "Corregudes de Joies" de Pinedo podrían suspenderse el día del eclipse "por seguridad"

Las tradicionales "Corregudes de Joies" de Pinedo, que este año se celebrarán entre los días 10 y 14 de agosto en la playa de esta pedanía de València, podrían ver alterado su calendario por culpa del eclipse de sol del día 12. El Ayuntamiento de València se está planteando suspender estas vistosas carreras de caballo ese día para garantizar la seguridad de los participantes y las miles de personas que acuden como espectadores. La coincidencia con aquellas otras miles de personas que se esperan también en las playas de València para ver el fenómeno solar podría generar problemas de orden público.

Las "Corregudes de Joies" arrastran ya una tradición de 180 años y son básicamente carreras de caballos en la playa de Pinedo con sus jinetes montando a pelo, sin silla, y con la arena como pista de carreras, concretamente un tramo de 700 metros de longitud. La competición tiene su origen en una especie de juego de los antiguos hombres de huerta, que competían por un pañuelo de seda (la "Joia") que luego regalaban a la mujer amada. En la actualidad, no obstante, compiten tanto hombres como mujeres y se ha perdido esa parte de la tradición, pero el simple hecho de las carreras en la playa, al atardecer, ofrece una imagen impagable que cada año atrae a más personas.

De la organización de las carreras se encarga la Associació de Corregudes de Joies Sant Antoni Abad de Pinedo, con la colaboración organizativa y económica del Ayuntamiento de València. Desde 2022 están declaradas Fiesta de Interés Turístico Provincial.

El calendario de 2026

Este año está prevista su celebración entre los días 10 y 14 de agosto a partir de las seis de la tarde. La primera jornada se destinará básicamente a la preparación de la pista, el pesaje y la revisión veterinaria de los animales, además de los primeros entrenamientos sobre la arena. Las competiciones propiamente dichas se reservan para los días 11, 12, 13 y 14 de agosto, cuando se hará la entrega de premios. Y el día 12 cae justo en el centro de la celebración.

En estas condiciones y dado que está prevista la asistencia de miles de personas tanto a las "Corregudes" como al eclipse en la playa, las autoridades municipales están barajando la opción, más que probable, de suspender las carreras ese día, una decisión que tienen previsto comunicar más adelante. El objetivo, según se explica literalmente en la web de la Fundación Deportiva Municipal, es "garantizar la seguridad de participantes, equipos y público, teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de este singular fenómeno".

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Las "Corregudes de Joies" de Pinedo han experimentado en los últimos años un importante avance tanto en la organización como en la asistencia de público. De hecho, estos últimos ejercicios se han montado graderíos para presenciar las carreras de una manera ordenada y segura para los asistentes, que proceden en gran medida de València, pero cada vez más de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana y de España.