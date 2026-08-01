València ultima los preparativos para la inauguración del Museo del Mar en la Casa dels Bous este septiembre

El Ayuntamiento de València acelera el montaje de la exposición permanente y la puesta a punto del futuro Museo del Mar de València, con sede en la Casa dels Bous, de cara a su apertura al público el próximo mes de septiembre. La Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales ultima en estos momentos la adecuación museográfica del edificio tras completar la rehabilitación de los restos arqueológicos de Tenyidors y la limpieza del material recuperado de un antiguo taller de carpintería naval de la zona.

Los citados trabajos fueron adjudicados en mayo de 2025 a la empresa Cultural Media Design, S.L., por un importe económico de 151.249,94 euros, y están financiados con fondos europeos Next Generation. “El museo permitirá a los visitantes conocer la cultura de El Cabanyal-El Canyamelar, brindándoles la oportunidad de sumergirse en su tradición pesquera y de conocer los oficios asociados a ella. Un espacio muy necesario para hablar de la historia de València y de su gente”, ha declarado el edil José Luis Moreno.

El origen de la pesca del bou

En concreto, el futuro espacio expositivo abarcará el origen de la pesca del bou, los oficios y las embarcaciones más representativos, el teñido de las redes, la evolución del puerto de València y la vinculación dels Poblats Marítims con la actividad pesquera. Tras la apertura del Museu de la Mar, El Cabanyal-El Canyamelar tendrá por fin un espacio largamente esperado y fundamental para la interpretación de la Historia y de la identidad cultural del barrio, y ganará un nuevo punto de encuentro para los vecinos de la zona.

Los espacios expositivos del Museu de la Mar serán principalmente tres: la planta baja y la primera del edificio histórico de la Casa dels Bous y las casitas de Tenyidors. El acceso se realizará por el patio, que nos dirige a la puerta del edificio histórico. Ya en el hall de entrada encontramos a la izquierda la subida a la planta primera, destinada a exposiciones temporales, con bloque de escalera y ascensor; a la derecha, el mostrador de recepción; y, al frente, la nave de establos. Esta nave se compone de tres espacios diferenciados: en el centro el ámbito más amplio, de 18 metros de largo por seis metros de ancho, y, a cada lado, un pórtico de cuatro pilares que delimitan lo que eran los antiguos establos.

Utensilios utilizados para la reparación de embarcaciones. / Levante-EMV

En estos espacios se desarrollan los cinco primeros ámbitos del contenido museográfico. En la nave central se sitúa una gran plataforma donde se expone un llaüt, embarcación tradicional mediterránea, a la que acompañan los aparejos de pesca y los objetos relacionados con la misma. La escena la completan sendas reproducciones a escala real de dos bueyes, del pintor Joaquín Sorolla y del escritor Vicente Blasco Ibáñez, como figuras protagonistas. Sorolla, por sus importantes y cotizadas obras relacionadas con la playa, la pesca e incluso con la misma Casa dels Bous. Blasco Ibáñez, por su reconocida novela ‘Flor de mayo’, donde describe magistralmente a los pescadores y a su ancestral oficio. En los dos espacios laterales al otro lado de los pórticos se ubican el resto de contenidos.

L’Etno, dependiente de la Diputación de València, cederá una parte muy importante de los fondos que se expondrán en el Museu de la Mar. Entre las piezas prestadas, destacan el llaüt antes citado, una maqueta de esta embarcación, diversos conjuntos de indumentaria de pescadores, así como una amplia colección de artes, redes, cestas y de útiles de pesca. Este conjunto contribuirá a contextualizar y a enriquecer el discurso expositivo del museo, reforzando la interpretación del patrimonio marítimo y de los oficios tradicionales vinculados a las playas de València. En paralelo, ambas instituciones están trabajando en la organización de una exposición temporal, con la pesca como hilo conductor y que se espera inaugurar en los primeros meses de andadura del futuro espacio museístico.

Asimismo, hace unos meses el Servicio de Investigación Arqueológica Municipal (SIAM) recuperó diversas poleas y otros materiales de gran valor procedentes de un taller de carpintería situado en el número 36 de la calle Eugènia Viñes y sin actividad desde hace varias décadas. El citado taller cerró sus puertas en los años 60 del pasado siglo y se dedicaba fundamentalmente a la fabricación de remos y de poleas para embarcaciones. Entre otras piezas, se han rescatado un banco carpintero, un compás, varias sierras, tiralíneas, cepillos, formones, limas, remos y gatos. Parte de dichos materiales, ya restaurados, se exhibirá con carácter permanente en el futuro Museu de la Mar - Casa dels Bous.

La Casa dels Bous será el futuro Museo del Mar en València. / Levante-EMV

La historia de la Casa dels Bous

La Casa dels Bous fue construida entre 1877 y 1895 por la sociedad Marina Auxiliante para guardar los bueyes utilizados para botar y varar las embarcaciones y las redes empleadas en la pesca de arrastre. El citado edificio se ubica en el frente marítimo de El Cabanyal-El Canyamelar, en un entorno de especial valor patrimonial y cultural vinculado con la historia y la identidad de Poblats Marítims, formando un conjunto de notable relevancia.

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Fundada en 1873 con el fin de defender los intereses de los pescadores, la Marina Auxiliante construiría toda una serie de instalaciones para facilitar el trabajo de sus socios, generando un valioso patrimonio arquitectónico ligado al mundo de la pesca: la Casa dels Bous (1895), edificio para albergar los bueyes encargados de acarrear las barcas; la Llotja de Pescadors (1909), nave para el almacenaje, la limpieza y la venta del producto de la pesca; las casitas de Tenyidors (1912), donde se teñían las redes de cáñamo; y la Fàbrica de gel (1925), donde se fabricaba y almacenaba el hielo para mantener fresco el pescado.