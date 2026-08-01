Vecinos de Velluters: "La actuación policial está muy bien, pero necesitamos más del ayuntamiento"

Los vecinos del valenciano barrio de Velluters comenzaron la semana con una operación policial que se desarrolló para tratar de aliviar la situación límite que sufren quienes viven sobre todo en los alrededores de las calles Viana, Balmes y Torno del Hospital, la 'zona cero' del barrio chino de la ciudad.

Como resultado de esta intervención, llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local de València, se desmantelaron tres narcopisos, ubicados precisamente en Viana y Balmes, se detuvo a nueve personas, de entre 20 y 86 años, por un presunto delito contra la salud pública, se incautaron diferentes tipos de drogas como tusi, cocaína y marihuana y se levantó acta de dos de los inmuebles donde, además de consumirse sustancias estupefacientes, se habían acometido reformas de forma ilegal para alquilar las habitaciones, por supuesto también al margen de la ley y de cualquier norma de salubridad lógica, operando como una suerte de pensiones irregulares.

Esta actuación policial ha conseguido pacificar la zona "de momento" apuntan los vecinos de Velluters, porque "se han asustado y se han calmado, ya veremos en unos días". Y es que para los residentes de este céntrico barrio de València "las actuaciones de la policía están muy bien y son importantes, pero necesitamos más del ayuntamiento: planificación y coordinación", insisten.

Este mismo mes de septiembre la asociación vecinos Amics de Velluters alertaba de que las drogas habían desbancado a la prostitución como causa de sus quebraderos de cabeza. Aunque el narcotráfico y la presencia de toxicómanos no es para los residentes solo el problema del delito en sí, que también, sino que es necesaria la prevención y actuar en otros frentes para atajar las situaciones de violencia que han sufrido quienes viven en la zona teniendo que soportar enfrentamientos directos con proxenetas, traficantes o puteros, e incluso presenciar "cómo alguien cruzaba por una viga de la fachada de la finca de enfrente para entrar a robar de un piso a otro. También ha habido quien se ha encontrado a un intruso con una navaja dentro de casa", cuenta José Ignacio Pastor, vicepresidente de la asociació vecinal a Levante-EMV.

La enorme adicción y la gran agresividad que provoca el síndrome abstinencia de sustancias como el tusi -cocaína rosa- provoca que "la gente está muy desesperada" y se produzcan situaciones muy violentas con heridos por arma blanca de por medio.

Más mesas de diálogo con el ayuntamiento

Para paliar esta "degradación" del barrio que se ha visto acentuada en los últimos años, los vecinos de Velluters piden más implicación del gobierno municipal y reuniones de la mesa de diálogo en la que participan varias concejalías: Seguridad, Limpieza, Servicios Sociales, Sanidad y Vivienda, al menos. La última que se celebró fue hace más de un año y están esperando a que desde el consistorio se ponga fecha para la siguiente.

"Necesitamos que dejen de tirarse las culpas unos a otros, les pedimos que se coordinen y que el Ayuntamiento de València mantenga un contacto fluido con nosotros porque en los últimos años se ha disparado la delincuencia". Los vecinos echan de menos una mayor proactividad de los gobernantes locales y que propongan medidas de actuación y soluciones a los problemas del barrio "no solo queremos que nos escuchen sino que actúen".

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Por ejemplo ponen el foco en que de la pareja de policía de barrio que se le ha asignado, solo hay un agente trabajando porque el otro está de baja laboral y no se ha cubierto, también solicitan que todos los solares que hay abandonados en la zona figuren en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar (RMSER), que la limpieza sea constante "hay islas de contenedores, como la de la plaza de las Escuelas Pías, que se convierten en aseos de la gente que sufre sinhogarismo" y que se aplique la ordenanza que ya existe en materia de 'puteros'.